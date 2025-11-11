logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали У Раді обурені: «ті, хто мав захищати енергетику — рахують крадені на цьому мільйони»
НОВИНИ

У Раді обурені: «ті, хто мав захищати енергетику — рахують крадені на цьому мільйони»

Нардеп шокований тим, що під час війни хтось може наживатися на енергетиці

11 листопада 2025, 12:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Більшість країни сидить у темряві. А ті, хто мав захищати енергетику — рахують крадені на цьому мільйони. Таку заяву зробив народний депутат Дмитро Разумков.

За його словами, розслідування антикорупційних органів щодо розкрадань на укриттях об’єктів критичної інфраструктури — це не просто про корупцію. Це про зраду і роботу на ворога.

"Усі знали, що країна-терорист битиме по енергетиці: по підстанціях, газових сховищах, видобутку. Це було очевидно. Але влада або закривала очі, або – що гірше – допомогла.

Бо коли немає світла, країна не може повноцінно виробляти дрони й боєприпаси, не може доставляти їх на фронт. Не може рятувати життя, лікувати, навчати дітей, забезпечувати економіку і наповнювати бюджет. А без цього не буде зарплат для військових, пенсій, соціальної підтримки.

Ті, хто найголосніше говорить про "захист інтересів держави", насправді захищають лише свої гаманці.

Це — вирок. І його мають отримати ти, хто своєю жадібністю і корупцією руйнує країну!" – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", в ході якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики.

Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії", – йдеться у повідомленні.



