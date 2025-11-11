Большинство страны сидят в темноте. А те, кто должен защищать энергетику, считают ворованные на этом миллионы. Такое заявление сделал народный депутат Дмитрий Разумков.

В Раде возмущены: «те, кто должен защищать энергетику — считают ворованные на этом миллионы»

По его словам, расследование антикоррупционных органов по хищениям на укрытиях объектов критической инфраструктуры – это не просто о коррупции. Это об измене и работе на врага.

"Все знали, что страна-террорист будет бить по энергетике: по подстанциям, газовым хранилищам, добыче. Это было очевидно. Но власть либо закрывала глаза, либо – что хуже – помогла. Ибо, когда нет света, страна не может полноценно производить дроны и боеприпасы, не может доставлять их на фронт. Не может спасать жизнь, лечить, обучать детей, обеспечивать экономику и наполнять бюджет. А без этого не будет зарплаты для военных, пенсий, социальной поддержки. Те, кто громче всего говорит о "защите интересов государства", действительно защищают только свои кошельки. Это приговор. И его должны получить те, кто своей алчностью и коррупцией разрушает страну!" – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, а также правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.