У Німеччині двоє підлітків намалювали свастики на єврейських надгробках: що з ними буде

У німецькому місті Клоппенбург спалахнув черговий резонансний інцидент на ґрунті антисемітизму. Двоє підлітків 16 і 17 років намалювали свастики на єврейських надгробках, а також демонстрували заборонений нацистський вітальний жест. Про це повідомляє DW, посилаючись на дані місцевої поліції.

У Німеччині підлітки осквернили єврейські могили свастиками

Злочин стався на єврейському кладовищі, де невідомі молодики зіпсували кілька надгробків, використавши нацистську символіку. Свідки одразу звернулися до правоохоронців, і порушників швидко встановили.

Обидва підлітки на допитах повністю зізналися у скоєному. За інформацією DW, поліція провела з ними "інтенсивні та профілактичні бесіди", після чого підлітків відпустили. Усі завдані збитки вони повинні компенсувати самостійно.

Попри очевидну серйозність інциденту, рішення правоохоронців викликало бурхливу реакцію в німецьких соціальних мережах. Користувачі критикують владу за м’яку реакцію, адже випадки антисемітських проявів у Німеччині зростають, а покарання за такі злочини часто виглядають символічними.

Нині слідство триває, поліція не виключає додаткових правових наслідків, але поки що мова йде лише про виховні заходи та матеріальне відшкодування.

