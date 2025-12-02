В Германии два подростка нарисовали свастики на еврейских надгробиях: что с ними будет

В немецком городе Клоппенбург разразился очередной резонансный инцидент на почве антисемитизма. Два подростка 16 и 17 лет нарисовали свастики на еврейских надгробиях, а также демонстрировали запрещенный нацистский поздравительный жест. Об этом сообщает DW , ссылаясь на данные местной полиции.

В Германии подростки осквернили еврейские могилы свастиками

Преступление произошло на еврейском кладбище, где неизвестные молодые люди испортили несколько надгробий, использовав нацистскую символику. Свидетели сразу обратились к стражам порядка, и нарушителей быстро установили.

Оба подростка на допросах полностью признались в совершенном. По информации DW, полиция провела с ними "интенсивные и профилактические беседы", после чего подростков отпустили. Все причиненные убытки они должны компенсировать самостоятельно.

Несмотря на очевидную серьезность инцидента, решение стражей порядка вызвало бурную реакцию в немецких социальных сетях. Пользователи критикуют власть за мягкую реакцию, ведь случаи антисемитских проявлений в Германии растут, а наказания за такие преступления часто смотрятся символическими.

Сейчас следствие продолжается, полиция не исключает дополнительных правовых последствий, но пока речь идет только о воспитательных мерах и материальном возмещении.

