У НАБУ та САП інформація «витікає» з кабінетів найвищого керівництва, – експрокурор САП



















В НАБУ та САП інформація про слідчі дії "зливається" або керівництвом, або за його вказівкою. А їхню медійну підтримку забезпечують "антикорупційні активісти", які сповідують подвійні стандарти. Про це заявив в інтервʼю експрокурор САП Станіслав Броневицький, пише "УНІАН".

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"Інформація про проведення окремих слідчих дій "зливається" з найвищих кабінетів НАБУ та САП. Або неможлива без погодження їхніх керівників. Наслідком чого стає зачитування протоколів слідчих дій окремими журналістами у прямому ефірі. Ми бачимо виїзди на місця проведення слідчих дій журналістів", – зазначив він.

Експрокурор нагадав, що за результатами аудиту діяльності НАБУ однією з найбільш вагомих проблем в його діяльності було визнано саме "зливи" інформації і не притягнення причетних осіб до відповідальності.

Медійну підтримку НАБУ та САП, за його словами, забезпечують "громадські активісти", які сповідують подвійні стандарти. Разом з тим, обговорюючи дії Transparency International, Броневицький зауважив, що вони діють точно не в інтересах нашої країни і боротьби з корупцією як з явищем.

"Медійно деякі громадські організації – той самий ЦПК та інші, забезпечують підтримку діяльності директора НАБУ Кривоноса. Але коли виникають обставини, які кидають тінь на запропоновані ними ж процеси конкурсного відбору, доброчесність, то позиція у них одна: мовчати, не надавати розголосу, робити вигляд, що цього начебто не існує і не сталося", – констатував він.

На його переконання, антикорупційні органи мають бути вмонтовані у систему державного управління України, мають бути підзвітні та підконтрольні. Зокрема, він розкритикував бажання Бюро мати своїх "ручних" експертів, щоб нібито убезпечитися від стороннього впливу на експертизу.

"Незалежність не повинна дорівнювати безкарності чи вседозволеності", – наголосив експрокурор САП.

Зараз, повідомив він, антикорупційні органи фактично перетворилися на політичні інституції, що несе загрозу для їхнього власного існування.

"Історія показує, що такі перетворення правоохоронного органу у політичний закінчуються дуже поганим фіналом. Прикладом цього є історія в Польщі, коли діяльність Центрального антикорупційного бюро було припинено через те, що цей орган став занадто політизованим та почав брати участь у різноманітних політичних процесах у країні", – підсумував Броневицький.