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В НАБУ и САП информация «вытекает» из кабинетов высшего руководства – экспрокурор САП

Аудит деятельности НАБУ показал, что одной из самых серьезных проблем бюро остаются утечки служебной информации и отсутствие ответственности для причастных к этому лиц.

20 июля 2026, 14:50
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Клименко Елена








В НАБУ и САП информация о следственных действиях "сливается" либо руководством, либо по его указанию. А их медийную поддержку обеспечивают антикоррупционные активисты, которые исповедуют двойные стандарты. Об этом заявил в интервью экспрокурор САП Станислав Броневицкий, пишет "УНИАН".

В НАБУ и САП информация «вытекает» из кабинетов высшего руководства – экспрокурор САП

Фото: из открытых источников

"Информация о проведении отдельных следственных действий "сливается" из самых высоких кабинетов НАБУ и САП. Или невозможно без согласования их руководителей. Следствием чего становится зачитывание протоколов следственных действий отдельными журналистами в прямом эфире. Мы видим выезды на места проведения следственных действий журналистов", – отметил он.

Экспрокурор напомнил, что по результатам аудита деятельности НАБУ одной из наиболее значимых проблем в его деятельности были признаны именно "ливни" информации и не привлечение причастных лиц к ответственности.

Медиаподдержку НАБУ и САП, по его словам, обеспечивают "общественные активисты", исповедующие двойные стандарты. Вместе с тем, обсуждая действия Transparency International , Броневицкий отметил, что они действуют точно не в интересах нашей страны и борьбы с коррупцией как с явлением.

"Медийно некоторые общественные организации – тот же ГПК и другие, обеспечивают поддержку деятельности директора НАБУ Кривоноса. Но когда возникают обстоятельства, которые бросают тень на предложенные ими же процессы конкурсного отбора, добродетель, то позиция у них одна: молчать, не разглашать, делать вид, что этого вроде бы не существует и не произошло", – констатировал он.

По его убеждению, антикоррупционные органы должны быть встроены в систему государственного управления Украины, должны быть подотчетны и подконтрольны. В частности, он подверг критике желание Бюро иметь своих "ручных" экспертов, чтобы якобы обезопаситься от постороннего влияния на экспертизу.

"Независимость не должна равняться безнаказанности или вседозволенности", – подчеркнул экспрокурор САП.

Сейчас, сообщил он, антикоррупционные органы фактически превратились в политические институции, что несет угрозу их собственному существованию.

"История показывает, что такие превращения правоохранительного органа в политический заканчиваются очень плохим финалом. Примером этого является история в Польше, когда деятельность Центрального антикоррупционного бюро была прекращена из-за того, что этот орган стал слишком политизированным и начал участвовать в различных политических процессах в стране", – подытожил Броневицкий.



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Источник: https://www.unian.ua/society/zliv-pro-slidchi-diji-nabu-ta-sap-vidbuvayetsya-u-nayvishchih-kabinetah-eksprokuror-sap-13446081.html
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