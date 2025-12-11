У місті Васильків Київської області секретар міської ради повідомив, що міський голова Наталія Баласинович, ймовірно, завдала йому тілесних ушкоджень, внаслідок яких він отримав серйозні наслідки для здоров’я.

У міськраді Василькова міський голова, ймовірно, побила свого секретаря – заява

За словами Богдана Шевчука, під час інциденту він отримав травми та був госпіталізований до київської лікарні.

"Вимушений звернутися до кожного з Вас, у зв’язку з інцидентом, який стався під час виконання мною службових обов’язків у приміщенні міської ради. Між мною та міським головою Наталією Баласинович відбулася подія, унаслідок якої я отримав травми та був госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні №12. Лікарі продовжують спостереження за моїм станом, адже наслідки для здоров’я виявилися серйозними.

Хочу запевнити всіх мешканців громади: цей конфлікт вирішується виключно в межах закону. Наразі триває офіційне розслідування, я повністю співпрацюю з правоохоронними органами та надаю всі необхідні свідчення. Сподіваюся на всебічне та об’єктивне розслідування.

Звертаю Вашу увагу, що ефективне функціонування всіх структурних підрозділів, комунальних підприємств та загалом робота міської ради не мають бути пов’язані з інцидентом, який трапився. Я вдячний за вашу підтримку й довіру. Надалі інформуватиму про ситуацію лише в межах дозволеного законодавством", – пише секретар Васильківської міської ради Богдан Шевчук.

У ЗМІ наголошують, що у 2019 році Баласинович уже фігурувала в справі про тілесні ушкодження свого чоловіка через ревнощі.

