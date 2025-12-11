В горсовете Василькова городской голова, вероятно, избила своего секретаря – заявление

В городе Васильков Киевской области секретарь городского совета сообщил , что городской голова Наталья Баласинович, вероятно, нанесла ему телесные повреждения, в результате которых он получил серьезные последствия для здоровья.

В горсовете Василькова городской голова, вероятно, избил своего секретаря – заявление

По словам Богдана Шевчука, во время инцидента он получил травмы и был госпитализирован в киевскую больницу.

"Вынужден обратиться к каждому из Вас, в связи с инцидентом, который произошел во время исполнения мной служебных обязанностей в помещении городского совета. Между мной и мэром Наталией Баласинович произошло событие, в результате которого я получил травмы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №12. Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными.

Хочу заверить всех жителей громады: этот конфликт разрешается исключительно в рамках закона. Сейчас идет официальное расследование, я полностью сотрудничаю с правоохранительными органами и даю все необходимые показания. Надеюсь на всестороннее и объективное расследование.

Обращаю Ваше внимание, что эффективное функционирование всех структурных подразделений, коммунальных предприятий и в целом работа городского совета не должны быть связаны с произошедшим инцидентом. Я благодарен за вашу поддержку и доверие. В дальнейшем буду информировать о ситуации только в пределах разрешенного законодательством", – пишет секретарь Васильковского городского совета Богдан Шевчук.

В СМИ отмечают, что в 2019 году Баласинович уже фигурировала в деле о телесных повреждениях своего мужа из-за ревности.

