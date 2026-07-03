У лоферах за 900 євро та з салом у сумці: Микола Тищенко прийшов до суду, де йому обрали багатомільйонну заставу

Народний депутат Микола Тищенко став головним героєм судового засідання, де йому обирали запобіжний захід. Політик, якого підозрюють у масштабній корупційній схемі, перетворив свій візит до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на справжній перформанс, продемонструвавши дорогий гардероб та незвичний набір речей "на вихід".

Микола Тищенко

Зовнішній вигляд парламентаря одразу прикував до себе погляди журналістів та блогерів. Замість скромного вбрання підсудного, нардеп обрав образ преміумкласу.

"Наш Микола Тищенко прийшов до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Але прийшов він, звичайно, не просто так — а ніби на Тиждень моди, — іронізує блогерка Harley Quinn, відзначаючи деталі гардеробу: — Костюм, впевнений вигляд та лофери Brunello Cucinelli за 900 євро".

Вона також додала, що взуття саме такого відтінку, як у політика, в офіційних магазинах бренда вже розкупили. Проте, окрім модного взуття, Тищенко підготувався і до гіршого сценарію, зібравши тривожну валізу на випадок потрапляння до ізолятора тимчасового тримання.

"Тищенко показав, що взяв із собою на випадок, якби його відправили до СІЗО, — повідомляють очевидці з зали суду, описуючи зміст його багажу: — Серед речей були книги, у тому числі "Діалоги" Платона, а також шматок сала".

Проте філософські трактати та український делікатес політику найближчим часом не знадобляться. Суд вирішив залишити його на волі, але під великими фінансовими зобов'язаннями. Стало відомо, що ВАКС призначив нардепу Миколі Тищенку заставу у 10 млн грн у справі НАБУ про “кришування” кол-центрів. Варто зазначити, що сторона обвинувачення наполягала на суворішому покаранні. Прокурори САП просили взяти його під варту з альтернативою застави у 19 млн грн.

Нагадаємо, що дуже великої суми неправомірної вигоди. Тищенка підозрюють у причетності до схеми, де за $1 млн нібито обіцяли “вирішити питання” з роботою кол-центрів. Тепер захист та сам нардеп мають знайти визначену судом суму, щоб він міг уникнути тюремних нар.