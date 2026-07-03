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В лоферах за 900 евро и с салом в сумке: Николай Тищенко пришел в суд, где ему избрали многомиллионный залог

Суд назначил Тищенко 10 миллионов залога: подробности процесса над подозреваемым в миллионной схеме нардепом

3 июля 2026, 16:10
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Недилько Ксения

Народный депутат Николай Тищенко стал главным героем судебного заседания, где ему избирали меру пресечения. Политик, подозреваемый в масштабной коррупционной схеме, превратил свой визит в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в настоящий перформанс, продемонстрировав дорогостоящий гардероб и необычный набор вещей "на выход".

В лоферах за 900 евро и с салом в сумке: Николай Тищенко пришел в суд, где ему избрали многомиллионный залог

Николай Тищенко

Внешний вид парламентария сразу приковал к себе взгляды журналистов и блогеров. Вместо скромного наряда подсудимого, нардеп выбрал образ премиум-класса.

"Наш Николай Тищенко пришел в суд, где ему будут выбирать меру пресечения. Но пришел он, конечно, не просто так — а как на Неделю моды, — иронизирует блогер Harley Quinn, отмечая детали гардероба: — Костюм, уверенный вид и лоферы Brunello Cucinelli за 900 евро".

В лоферах за 900 евро и с салом в сумке: Николай Тищенко пришел в суд, где ему избрали многомиллионный залог - фото 2

Она также добавила, что обувь именно такого оттенка, как у политика, в официальных магазинах бренда уже была раскуплена. Однако, кроме модной обуви, Тищенко подготовился и к худшему сценарию, собрав тревожный чемодан на случай попадания в изолятор временного содержания.

Тищенко показал, что взял с собой на случай, если бы его отправили в СИЗО, сообщают очевидцы из зала суда, описывая содержание его багажа: Среди вещей были книги, в том числе Диалоги Платона, а также кусок сала.

Однако философские трактаты и украинский деликатес политику в ближайшее время не понадобятся. Суд решил оставить его на свободе, но под большими финансовыми обязательствами. Стало известно, что ВАКС назначил нардепу Николаю Тищенко залог в 10 млн грн по делу НАБУ о "крышевании" колл-центров. Стоит отметить, что сторона обвинения настаивала на более суровом наказании. Прокуроры САП просили заключить его под стражу с альтернативой залогу в 19 млн грн.

Напомним, что дело касается очень большой суммы неправомерной выгоды. Тищенко подозревают в причастности к схеме, где за $1 млн якобы обещали "решить вопрос" с работой колл-центров. Теперь защита и сам нардеп должны найти определенную судом сумму, чтобы она могла избежать тюремных нар.



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