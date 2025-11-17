В Україні викликав резонанс допис львівського блогера Ілька Лемка про рекламу корму для котів, у якій використовується слово "Мяу", яке львовознавець називає "кац*пським".

У Кремлі сміються з дерусифікації українських котів

"Львовом їздять трамваї з рекламою такого змісту: "Перше слово мого кота – Мяу!". Навіть нецікаво, що саме таким чином там рекламують, найцікавіше те, що українські коти, на відміну від кац*пських, ніколи не кажуть: "Мяу", лише "Няв", тобто не мяукають, а нявкають. Утім це для виробників згаданої реклами занадто високі матерії, до яких треба ще дорости і набути відповідний IQ. Бо відмовитися від звичного, рідного, зрозумілого кац*пського "Мяу" на користь незрозумілого, чудернацького, екзотичного українського "Няв" – неабияка важка інтелектуальна праця", – пише Лемко.

Пачка корму для котів. Фото з відкритих джерел

Блогер наводить статистику, що нібито у Києві серед молоді російська мова є "тотальною", що 82% школярів у Києві спілкуються на перервах російською мовою, а журналісти допускають багато помилок, використовуючи "русизми".

"Дісталося" й міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову і та ексміністру юстиції Герману Галущенку, які повідомляли про наявність якоїсь "тестової (учбової) версії".

"Ну вже майже всі навчальні автівки замінили літеру "У" (учбовий), що є кричущою калькою з російської, на "Н" (навчальний), а наші міністри й надалі проповідують мовну кац*пщину", – пише Лемко.

У Росії ніколи не залишаються осторонь теми російської мови та дерусифікації України, тому одразу ж свій коментар дала представниця МЗС РФ Марія Захарова пропагандистському виданню KP.RU.

"Нехай заспокоять українського публіциста, сказавши, що це контрактне "м'яо" — це транскрипція англійського "meow", — зауважила Захарова. — На останні два тижні осені такого пояснення має Ільку вистачити. А взимку його відпустить".

Крім того, російські пропагандисти у соцмережах швидко підхопили цей скандал і зробили безліч мемів про "дерусифікацію котів у Львові".

Меми російський пропагандистів. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові розгорілася незвична мовна дискусія після появи на міських трамваях рекламного слогану "Перше слово мого кота — “Мяу!”". Місцевий публіцист розкритикував цей напис і заявив, що коти в українській традиції "повинні нявкати, а не мяукати", натякаючи на недоречність використання звукової кальки з російської мови.