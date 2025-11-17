В Украине вызвала резонанс публикация львовского блогера Илько Лемко о рекламе корма для кошек, в которой используется слово "Мяу", которое львововед называет "кац*пским".

В Кремле смеются над дерусификацией украинских кошек

"Во Львове ездят трамваи с рекламой такого содержания: "Первое слово моего кота – Мяу!". Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кац*пских, никогда не говорят: "Мяу", только "Няв", то есть не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно еще дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кац*пского "Мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского "Няв" – незаурядный трудный интеллектуальный труд", – пишет Лемко.

Пачка корма для кошек. Фото из открытых источников

Блогер приводит статистику, что якобы в Киеве среди молодежи русский язык является "тотальным", что 82% школьников в Киеве общаются на перерывах на русском языке, а журналисты допускают много ошибок, используя "русизмы".

"Досталось" и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и экс-министру юстиции Герману Галущенко, которые сообщали о наличии некой "тестовой (учебной) версии".

"Ну уже почти все учебные автомобили заменили букву "У" (учебный), являющуюся вопиющей калькой с русского, на "Н" (навчальний), а наши министры и дальше проповедуют языковую кац*пщину", – пишет Лемко.

В России никогда не остаются в стороне от темы русского языка и дерусификации Украины, поэтому сразу же свой комментарий дала представительница МИД РФ Мария Захарова пропагандистскому изданию KP.RU.

"Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное "мяо" — это транскрипция английского "meow", — заметила Мария Захарова. — На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит".

Кроме того, российские пропагандисты в соцсетях быстро подхватили этот скандал и сделали множество мемов о "дерусификации кошек во Львове".

Мемы русских пропагандистов. Фото из открытых источников

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове разгорелась необычная языковая дискуссия после появления на городских трамваях рекламного слогана "Первое слово моего кота — Мяу!". Местный публицист раскритиковал эту надпись и заявил, что коты в украинской традиции "должны мяукать, а не мяукать", намекая на неуместность использования звуковой кальки по русскому языку.