Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі Міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це йдеться в офіційній заяві міністерства.

У Германа Галущенка зробили офіційну заяву щодо розслідування НАБУ

"Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку.

З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій", – пишуть там.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", в ході якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики.

Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум". До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії", – йдеться у повідомленні.