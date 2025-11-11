Министерство юстиции Украины подтверждает, что с участием Министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

У Германа Галущенко сделали официальное заявление по расследованию НАБУ

"Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке.

Учитывая необходимость соблюдения секрета досудебного расследования, Министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий", – пишут там.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум". К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, а также правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.