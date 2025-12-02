logo_ukra

У Чернівцях покарали вчительку, яка вела урок російською та назвала учня "скотиною"
commentss НОВИНИ Всі новини

У Чернівцях покарали вчительку, яка вела урок російською та назвала учня "скотиною"

Вчителька назвала учня "скотиною", коли він попросив її перейти на українську

2 грудня 2025, 18:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій








У Чернівцях звільнили вчительку географії ліцею №5 "Оріяна", яка вела урок російською та назвала одного з учнів "скотиною" на прохання перейти на українську. 

У Чернівцях покарали вчительку, яка вела урок російською та назвала учня "скотиною"

Ліцей "Оріяна". Фото: з відкритих джерел

Минулого тижня її відсторонили від обов'язків класного керівника. Директорка закладу Галина Абрам'юк стверджує, що при звільненні дотримувалися норм законодавства. Про це повідомляє Суспільне. 

"У понеділок, 1 грудня, комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною було видано наказ про її звільнення", — сказала директорка.

Раніше у мережі ширилось відео, де чути, як вчителька географії говорила російською та назвала учня "скотиною", коли він попросив її перейти на українську. 

Відео, ймовірно, зняли 20 листопада. У школі підтвердили, що такий випадок справді мав місце. За словами начальниці міського управління освіти Ірини Ткачук, діти звернулись з письмовою заявою до керівника закладу. Пояснення також взяли в учительки. Коментувати свої дії журналістам вона відмовилась. 

Раніше портал "Коментарі" писав, що у школі №23 Дніпра вчителька на уроці заявила, що "війна почалася, бо українці 8 років бомбили росіян на Донбасі". Про це повідомила мама одного з учнів. Батьки звернулися до правоохоронців і вимагали розслідування. Після появи публікацій у мережі педагог подала заяву про звільнення за власним бажанням. 

Як повідомляло видання "Коментарі", в мережу потрапив аудіозапис з одного з уроків у школі міста Луцьк. На ньому вчителька закликала учнів думати про своє майбутнє вказуючи, що вони українці і їх "зничтожать" росіяни.



Джерело: https://suspilne.media/chernivtsi/1178726-u-cernivcah-zvilnili-vcitelku-aka-govorila-rosijskou-j-nazvala-ucna-skotinou/
