В Черновцах наказали учительницу, которая вела урок на русском и назвала ученика "скотиной"
НОВОСТИ

В Черновцах наказали учительницу, которая вела урок на русском и назвала ученика "скотиной"

Учительница назвала ученика "скотиной", когда он попросил ее перейти на украинский

2 декабря 2025, 18:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій








В Черновцах уволили учительницу географии лицея №5 "Ориана", которая вела урок на русском и назвала одного из учеников "скотиной" после его просьбы перейти на украинский.

В Черновцах наказали учительницу, которая вела урок на русском и назвала ученика "скотиной"

Лицей "Ориана". Фото: из открытых источников

На прошлой неделе она была отстранена от обязанностей классного руководителя. Директор заведения Галина Абрамьюк утверждает, что при увольнении соблюдали нормы законодательства. Об этом сообщает Общественное.

"В понедельник, 1 декабря, комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной был издан приказ об ее увольнении", — сказала директор.

Ранее в сети ширилось видео, где слышно, как учительница географии говорила по-русски и назвала ученика "скотиной", когда он попросил ее перейти на украинский.

Видео, вероятно, сняли 20 ноября. В школе подтвердили, что такой случай действительно имел место. По словам начальницы городского управления образования Ирины Ткачук, дети обратились с письменным заявлением к руководителю заведения. Объяснение также взяли в учительницы. Комментировать свои действия журналистам она отказалась.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в школе №23 Днепра учительница на уроке заявила , что "война началась, потому что украинцы 8 лет бомбили россиян на Донбассе". Об этом сообщила мама одного из учащихся. Родители обратились к правохранителям и требовали расследования. После появления публикаций в сети педагог подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщало издание "Комментарии", в сеть попала аудиозапись с одного из уроков в школе города Луцка. На нем учительница призвала учеников думать о своем будущем, указывая, что они украинцы и их "уничтожат" россияне.



Источник: https://suspilne.media/chernivtsi/1178726-u-cernivcah-zvilnili-vcitelku-aka-govorila-rosijskou-j-nazvala-ucna-skotinou/
