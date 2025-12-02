В Черновцах наказали учительницу, которая вела урок на русском и назвала ученика "скотиной"



















В Черновцах уволили учительницу географии лицея №5 "Ориана", которая вела урок на русском и назвала одного из учеников "скотиной" после его просьбы перейти на украинский.

На прошлой неделе она была отстранена от обязанностей классного руководителя. Директор заведения Галина Абрамьюк утверждает, что при увольнении соблюдали нормы законодательства. Об этом сообщает Общественное.

"В понедельник, 1 декабря, комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной был издан приказ об ее увольнении", — сказала директор.

Ранее в сети ширилось видео, где слышно, как учительница географии говорила по-русски и назвала ученика "скотиной", когда он попросил ее перейти на украинский.

Видео, вероятно, сняли 20 ноября. В школе подтвердили, что такой случай действительно имел место. По словам начальницы городского управления образования Ирины Ткачук, дети обратились с письменным заявлением к руководителю заведения. Объяснение также взяли в учительницы. Комментировать свои действия журналистам она отказалась.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в школе №23 Днепра учительница на уроке заявила , что "война началась, потому что украинцы 8 лет бомбили россиян на Донбассе". Об этом сообщила мама одного из учащихся. Родители обратились к правохранителям и требовали расследования. После появления публикаций в сети педагог подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщало издание "Комментарии", в сеть попала аудиозапись с одного из уроков в школе города Луцка. На нем учительница призвала учеников думать о своем будущем, указывая, что они украинцы и их "уничтожат" россияне.