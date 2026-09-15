«Тимошенко всіх би загризла б до смерті»: нардепи висміяли Федорова, який тікає від ТСК

Навколо скандалу з бронюванням Михайла Федорова розгортається новий етап протистояння: народні депутати Олексій Гончаренко та Максим Бужанський жорстко розкритикували посадовця за спроби уникнути звіту перед Тимчасовою слідчою комісією (ТСК). Нардепи наголосили, що Федоров свідомо ховається від прямих запитань щодо свого миттєвого працевлаштування та бронювання, продемонструвавши повну неспроможність тримати політичний удар.

Михайло Федоров

"Михайло, якщо ви думаєте, що мені стане скучно чи я просто про вас забуду, — особисто звернувся Гончаренко до фігуранта розслідування, натякаючи на свій попередній досвід політичної боротьби, — чи ми не проголосуєм на ТСК ваш привод — ви помиляєтесь. Спитайте у Тимофія Милованова! Він прокидається і засинає з моїм імʼям!".

Гончаренко також підкреслив, що терміни чинного захисту Федорова від мобілізації вже відомі, і натякнув на примарні шанси знайти новий прихисток.

"Як думаєте, багато компаній чи фондів будуть готові вас перебронювати після того, що відбувається?" — іронічно резюмував депутат, порадивши Федорову подумати про реальну службу.

Своєю чергою, народний депутат Максим Бужанський проаналізував поведінку експосадовця крізь призму політичної зрілості, порівнявши його дії з поведінкою важковаговиків українського політикуму. На думку нардепа, Федоров демонструє слабкість, яка закриває йому шлях до великої політики.

"Знаєте, чим Михайло Федоров відрізняється від політичного лідера, і чому він ніколи ним не стане? — задався питанням Бужанський, навівши приклади Юлії Тимошенко та Петра Порошенка, які завжди йшли на прямий конфлікт із опонентами, — А Федоров воліє виглядати смішним, бігаючи кутами, ховаючись за адвокатів, випрошуючи захист у посольствах, але прийти боїться".

Бужанський зауважив, що суть навіть не у фінальних висновках ТСК, а у самому факті панічного страху перед відкритим діалогом.

"Я гадки не маю, які питання йому б могли там поставити, — підкреслив нардеп, згадавши при цьому сумнівні піар-акції на підтримку чиновника, — але він боїться самої ситуації, де необхідно відповідати на запитання. А вони різні, наприклад, Михайло, а це морально, що ви вже були заброньовані, коли на вашу підтримку вийшов картонний Майдан, але його учасники про факт бронювання не знали?".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора відбулося засідання ТСК, на якому заслуховували голову фонду "Східна Європа", де Федоров заброньований.