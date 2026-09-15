«Тимошенко всех бы загрызла бы до смерти»: нардепы высмеяли бегающего от ВСК Федорова

Вокруг скандала с бронированием Михаила Федорова разворачивается новый этап противостояния: народные депутаты Алексей Гончаренко и Максим Бужанский подвергли жесткой критике чиновника за попытки избежать отчета перед Временной следственной комиссией (ВСК). Нардепы отметили, что Федоров сознательно скрывается от прямых вопросов своего мгновенного трудоустройства и бронирования, продемонстрировав полную несостоятельность держать политический удар.

Михаил Федоров

"Михаил, если вы думаете, что мне станет скучно или я просто о вас забуду, — лично обратился Гончаренко к фигуранту расследования, намекая на свой предыдущий опыт политической борьбы, — не проголосуем ли мы на ВСК ваш привод — вы ошибаетесь. Спросите у Тимофея Милованова! Он просыпается и засыпает с моим именем!".

Гончаренко также подчеркнул, что сроки действующей защиты Федорова от мобилизации уже известны, и намекнул на призрачные шансы обрести новое убежище.

"Как думаете, многие компании или фонды будут готовы вас перебронировать после происходящего?" — иронично резюмировал депутат, посоветовав Федорову подумать о реальной службе.

В свою очередь, народный депутат Максим Бужанский проанализировал поведение бывшего чиновника сквозь призму политической зрелости, сравнив его действия с поведением тяжеловесов украинского политикума. По мнению нардепа, Федоров демонстрирует слабость, закрывающую ему путь к большой политике.

"Знаете, чем Михаил Федоров отличается от политического лидера и почему он никогда им не станет? — задался вопросом Бужанский, приведя примеры Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, которые всегда шли на прямой конфликт с оппонентами, — А Федоров предпочитает выглядеть смешным, бегая углами, прячась за адвокатов, выпрашивая защиту в посольствах, но прийти боится".

Бужанский заметил, что суть даже не в финальных выводах ВСК, а в самом факте панического страха перед открытым диалогом.

"Я понятия не имею, какие вопросы ему могли бы там задать, — подчеркнул нардеп, вспомнив при этом сомнительные пиар-акции в поддержку чиновника, — но он боится самой ситуации, где необходимо отвечать на вопросы. А они разные, например, Михаил, а это морально, что вы уже были забронированы, когда в вашу поддержку вышел картонный Майдан, но его участники о факте бронирования не знали?".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера состоялось заседание ВСК, на котором заслушивали главу фонда "Восточная Европа", где Федоров забронирован.