Тимошенко відзначилася оригінальною витівкою під час суду: подробиці гучного скандалу
НОВИНИ

Тимошенко відзначилася оригінальною витівкою під час суду: подробиці гучного скандалу

Депутатка охарактеризувала попереднє відкритого засідання у своїй справі як «фарс», спрямований на підрив її авторитету

19 січня 2026, 11:05
Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко висловила рішуче невдоволення такою зміною формату засідання, наполягаючи на тому, що закритий режим є недоцільним і спрямованим на те, щоб позбавити суспільство можливості бачити перебіг справи відкрито. За її словами, такі дії нібито мають на меті ізолювати її від контролю з боку громадськості та послабити її позицію як народної депутатки.

Тимошенко відзначилася оригінальною витівкою під час суду: подробиці гучного скандалу

Фото: з відкритих джерел

Політикиня також різко відгукнулася про попереднє відкрите судове засідання, яке, на її думку, було несерйозним і мало на меті знищити її політичний авторитет. Вона назвала той процес "фарсом" і висловила думку, що він не відповідав принципам справедливого та незалежного судочинства.

Крім того, під час слухання у залі суду присутні прихильники Тимошенко почали активно вигукувати критику на адресу суддівського складу. Декілька з присутніх обвинувачували суд у відсутності європейських стандартів правосуддя, звинувачували у порушенні їхніх прав і навіть називали дії суду "ганьбою".

Представники захисту неодноразово підкреслювали, що проведення засідання у закритому режимі позбавляє можливості відкритого висвітлення процесу і може бути використане для обмеження прозорості судового розгляду. Адвокати наполягали, що публічність має залишатися ключовим елементом справедливого розгляду, особливо у резонансних справах, які викликають суспільний інтерес.

Натомість суддя залишився при своєму рішенні, заявивши, що закритий режим є необхідним для правильного та безпечного ходу процесу. Саме це рішення й стало предметом загостреної суперечки в залі суду, що призвело до гучних протестів з боку прихильників Тимошенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна зазнало суттєвої трансформації. Тепер президент США більш реально оцінює поведінку російського лідера та його реакцію на спроби мирного врегулювання. 



