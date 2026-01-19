Тимошенко відзначилася оригінальною витівкою під час суду: подробиці гучного скандалу

Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко висловила рішуче невдоволення такою зміною формату засідання, наполягаючи на тому, що закритий режим є недоцільним і спрямованим на те, щоб позбавити суспільство можливості бачити перебіг справи відкрито. За її словами, такі дії нібито мають на меті ізолювати її від контролю з боку громадськості та послабити її позицію як народної депутатки.

Фото: з відкритих джерел

Політикиня також різко відгукнулася про попереднє відкрите судове засідання, яке, на її думку, було несерйозним і мало на меті знищити її політичний авторитет. Вона назвала той процес "фарсом" і висловила думку, що він не відповідав принципам справедливого та незалежного судочинства.

Крім того, під час слухання у залі суду присутні прихильники Тимошенко почали активно вигукувати критику на адресу суддівського складу. Декілька з присутніх обвинувачували суд у відсутності європейських стандартів правосуддя, звинувачували у порушенні їхніх прав і навіть називали дії суду "ганьбою".

Представники захисту неодноразово підкреслювали, що проведення засідання у закритому режимі позбавляє можливості відкритого висвітлення процесу і може бути використане для обмеження прозорості судового розгляду. Адвокати наполягали, що публічність має залишатися ключовим елементом справедливого розгляду, особливо у резонансних справах, які викликають суспільний інтерес.

Натомість суддя залишився при своєму рішенні, заявивши, що закритий режим є необхідним для правильного та безпечного ходу процесу. Саме це рішення й стало предметом загостреної суперечки в залі суду, що призвело до гучних протестів з боку прихильників Тимошенко.

