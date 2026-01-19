Тимошенко отметилась оригинальной выходкой во время суда: подробности громкого скандала

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко выразила решительное недовольство таким изменением формата заседания, настаивая на том, что закрытый режим нецелесообразен и направлен на то, чтобы лишить общество возможности видеть ход дела открыто. По ее словам, такие действия якобы преследуют цель изолировать ее от контроля со стороны общественности и ослабить ее позицию как народного депутата.

Фото: из открытых источников

Политика также резко отозвалась о предыдущем открытом судебном заседании, которое, по ее мнению, было несерьезным и имело целью уничтожить ее политический авторитет. Она назвала этот процесс "фарсом" и выразила мнение, что он не отвечал принципам справедливого и независимого судопроизводства.

Кроме того, во время слушания в зале суда присутствующие сторонники Тимошенко начали активно выкрикивать критику в адрес судейского состава. Несколько из присутствующих обвиняли суд в отсутствии европейских стандартов правосудия, обвиняли в нарушении их прав и даже называли действия суда "позором".

Представители защиты неоднократно подчеркивали, что проведение заседания в закрытом режиме лишает возможности открытого освещения процесса и может быть использовано для ограничения прозрачности судебного разбирательства. Адвокаты настаивали, что публичность должна оставаться ключевым элементом справедливого разбирательства, особенно в резонансных делах, вызывающих общественный интерес.

Судья остался при своем решении, заявив, что закрытый режим необходим для правильного и безопасного хода процесса. Именно это решение и стало предметом обостренного спора в зале суда, что привело к громким протестам со стороны сторонников Тимошенко.

