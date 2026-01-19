logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Тимошенко отметилась оригинальной выходкой во время суда: подробности громкого скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Тимошенко отметилась оригинальной выходкой во время суда: подробности громкого скандала

Депутат охарактеризовал предварительное открытое заседание по своему делу как «фарс», направленный на подрыв ее авторитета

19 января 2026, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко выразила решительное недовольство таким изменением формата заседания, настаивая на том, что закрытый режим нецелесообразен и направлен на то, чтобы лишить общество возможности видеть ход дела открыто. По ее словам, такие действия якобы преследуют цель изолировать ее от контроля со стороны общественности и ослабить ее позицию как народного депутата.

Тимошенко отметилась оригинальной выходкой во время суда: подробности громкого скандала

Фото: из открытых источников

Политика также резко отозвалась о предыдущем открытом судебном заседании, которое, по ее мнению, было несерьезным и имело целью уничтожить ее политический авторитет. Она назвала этот процесс "фарсом" и выразила мнение, что он не отвечал принципам справедливого и независимого судопроизводства.

Кроме того, во время слушания в зале суда присутствующие сторонники Тимошенко начали активно выкрикивать критику в адрес судейского состава. Несколько из присутствующих обвиняли суд в отсутствии европейских стандартов правосудия, обвиняли в нарушении их прав и даже называли действия суда "позором".

Представители защиты неоднократно подчеркивали, что проведение заседания в закрытом режиме лишает возможности открытого освещения процесса и может быть использовано для ограничения прозрачности судебного разбирательства. Адвокаты настаивали, что публичность должна оставаться ключевым элементом справедливого разбирательства, особенно в резонансных делах, вызывающих общественный интерес.

Судья остался при своем решении, заявив, что закрытый режим необходим для правильного и безопасного хода процесса. Именно это решение и стало предметом обостренного спора в зале суда, что привело к громким протестам со стороны сторонников Тимошенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину претерпело существенную трансформацию. Теперь президент США более реально оценивает поведение российского лидера и его реакцию на попытки мирного урегулирования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости