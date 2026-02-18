Американський медіа-діяч Такер Карлсон заявив про своє затримання в аеропорту Ізраїлю після завершення короткого візиту до країни. Інцидент стався після його зустрічі з послом Дональда Трампа — Майком Хакабі, з яким журналіст мав гостру онлайн-суперечку щодо ставлення до християн.

Такера Карлсона та його команду затримали в Ізраїлі після інтерв’ю з послом Майком Хакабі

В ексклюзивному коментарі для Daily Mail Карлсон розповів, що ізраїльські чиновники зустріли його команду вкрай вороже. "Чоловіки, які назвалися охоронцями аеропорту, забрали наші паспорти, відвели нашого виконавчого продюсера в окрему кімнату, а потім зажадали повідомити, про що ми розмовляли з послом Хакабі", — поділився подробицями журналіст.

Він також додав, що ситуація видалася йому абсурдною: "Це було дивно. Ми тепер за межами країни".

За даними джерел Daily Mail, ізраїльський уряд спочатку взагалі не хотів впускати Карлсона, відомого своєю критикою військових дій у Газі. Це призвело до "делікатних переговорів за участю Державного департаменту". Зрештою влада Ізраїлю дозволила в'їзд, щоб уникнути масштабного "дипломатичного інциденту".

Попри намагання уникнути скандалу, дії ізраїльських служб безпеки на вильоті журналіста вже спричинили хвилю обговорень у світових медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський журналіст та ведучий Такер Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не є його ворогом. Натомість він розкритикував Україну, яку назвав джерелом безумства, яка дестабілізує Захід.

Такер Карлсон прокоментував критику, щодо його інтерв’ю з російським диктатором Володимир Путіним.

"На мене напали люди з словами: "Як ти міг розмовляти з Путіним – нашим ворогом?". Ніхто не запитав мене, чи є Путін моїм ворогом. Чому Путін мій ворог? Він нічого мені не зробив. У мене немає жодної причини злитись на Володимира Путіна", — сказав американський журналіст.