Американский медиа-деятель Такер Карлсон заявил о своем задержании в аэропорту Израиля по завершении короткого визита в страну. Инцидент произошел после его встречи с послом Дональда Трампа — Майком Хакаби, с которым журналист имел острый онлайн-спор по отношению к христианам.

Такера Карлсона и его команду задержали в Израиле после интервью с послом Майком Хакаби

В эксклюзивном комментарии для Daily Mail Карлсон рассказал, что израильские чиновники встретили его команду крайне враждебно. "Мужчины, представившиеся охранниками аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали сообщить, о чем мы разговаривали с послом Хакаби", — поделился подробностями журналист.

Он также добавил, что ситуация показалась ему абсурдной: "Это было странно. Мы сейчас за пределами страны".

По данным источников Daily Mail, израильское правительство поначалу вообще не хотело впускать Карлсона, известного своей критикой военных действий в Газе. Это привело к "деликатным переговорам с участием Государственного департамента". В конце концов власти Израиля разрешили въезд во избежание масштабного "дипломатического инцидента".

Несмотря на попытки избежать скандала, действия израильских служб безопасности на вылете журналиста уже повлекли за собой волну обсуждений в мировых медиа.

