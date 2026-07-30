Свинка Пеппа проти Вулфу: як власники мультсеріалу виграли суд за авторські права

Мультфільми здаються світом дитячих мрій, але за ними стоять великі гроші й серйозні закони. Історія Свинки Пеппи довела це на практиці. Власники культового британського мультсеріалу виграли гучну справу проти "самозванця" — в'єтнамського персонажа Вулфу, який надто нагадував Пеппу і навіть намагався зайняти її місце на ринку.

Свинка Пепа. Фото з відкритих джерел

Суд визнав: Вулфу копіював ключові елементи — стиль анімації, структуру серій, навіть характери персонажів. Це не просто схожість, а порушення авторських прав. Для творців Пеппи справа була принциповою: вони захищали не лише бренд, а й довіру мільйонів дітей та батьків.

Перемога стала знаковою. Вона показала, що навіть у світі мультфільмів діють суворі правила. Авторські права — це не формальність, а реальний захист ідей, які приносять успіх.

Цікаво, що Пеппа давно стала глобальним феноменом. Її знають у понад 180 країнах, а продажі ліцензійної продукції приносять мільярди. Тому поява “двійників” була лише питанням часу. Але суд довів: копії не можуть замінити оригінал.

Для Вулфу справа закінчилася поразкою. Для Пеппи — підтвердженням статусу ікони дитячої культури. Історія нагадує: навіть у світі казок і веселих серій є місце для серйозних битв.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про перший вірусний інтернет-мем "Dancing Baby". Він показав, що інтернет може створювати власні культурні феномени. Він став прикладом того, як цифровий жарт може вийти за межі мережі й потрапити на телебачення. Саме з нього почалася ера мемів, які сьогодні визначають наше онлайн-життя.



