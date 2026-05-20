Судові розбірки у вищих ешелонах: Міндіч подав позов проти Зеленського через обмеження РНБО

Бізнесмен Тимур Міндіч ініціював новий судовий процес, цього разу спрямувавши позовні вимоги безпосередньо проти Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, посилаючись на свіжі дані з судових реєстрів.

Парламентар із притаманною йому іронією прокоментував несподівану зміну юридичних орієнтирів підприємця, згадавши їхні власні попередні судові суперечки.

"Тимур Міндіч подав ще один позов…. вже не проти мене, а проти свого друга…. Президента Зеленського)))", — емоційно поділився новиною народний обранець.

Як свідчить оприлюднений Железняком витяг із системи "Судова влада України", предметом судового розгляду в Касаційному адміністративному суді стала чинність обмежувальних заходів держави. Бізнесмен прагне довести незаконність рішення РНБО, яке заблокувало його діяльність.

"Оскаржує указ про санкції)))))", — констатував Ярослав Железняк у своєму дописі.

Нардеп також натякнув на символізм моменту, додавши у післямові, що такий крок став своєрідним "привітанням" для очільника держави з черговою річницею перебування на посаді.

Довідково: згідно з судовою карткою, справа №990/181/26 стосується визнання протиправним та скасування Президентського Указу №843/2025 від 13 листопада 2025 року, яким щодо Міндіча було запроваджено персональні спеціальні економічні санкції.

