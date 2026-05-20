Судебные разбирательства в высших эшелонах: Миндич подал иск против Зеленского из-за ограничений СНБО

Бизнесмен Тимур Миндич инициировал новый судебный процесс, направив исковые требования непосредственно против Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, ссылаясь на свежие данные из судебных реестров.

Парламентарий с присущей ему иронией прокомментировал неожиданное изменение юридических ориентиров предпринимателя, упомянув их собственные предварительные судебные споры.

"Тимур Миндич подал еще один иск…. уже не против меня, а против своего друга…. Президента Зеленского)))", — эмоционально поделился новостью народный избранник.

Как свидетельствует обнародованный Железняком извлечение из системы "Судебная власть Украины", предметом судебного разбирательства в Кассационном административном суде стала действие ограничительных мер государства. Бизнесмен стремится доказать незаконность решения СНБО, заблокировавшего его деятельность.

"Оспаривает указ о санкциях)))))", — констатировал Ярослав Железняк в своем сообщении.

Нардеп также намекнул на символизм момента, добавив в послесловии, что такой шаг стал своеобразным "поздравлением" для главы государства с очередной годовщиной пребывания в должности.

Справка: согласно судебной карточке, дело №990/181/26 касается признания противоправным и отмены Президентского Указа №843/2025 от 13 ноября 2025 года, которым в отношении Миндича были введены персональные специальные экономические санкции.

