Суд дав відповідь на порушення КПК САП та НАБУ, – експрокурор про серію виправдувальних рішень ВАКС через провокування хабарів

Протягом тижня Вищий антикорсуд ухвалив три виправдувальні вироки, в двох з яких було визнано провокацію на хабар. Таким чином суд почав реагувати на явні порушення КПК і вигадані підозри з боку НАБУ-САП. Про це повідомив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, передає УНН.

Фото: з відкритих джерел

Так, за його словами, у справі директора національного природного парку "Хотинський" суд дійшов до висновку про провокацію з боку правоохоронних органів. А провокація – це притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, зазначив експрокурор САП.

Також, написав Броневицький, Вищий антикорупційний суд повністю виправдав звинуваченого у хабарництві заступника керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова та постановив, що САП не змогла довести його вину без розумного сумніву.

"Найпотужніший керівник САП, який входив в групи прокурорів у цих провадженнях, демонструє неперевершений результат. Можна сміливо вносити відомості до ЄРДР і повідомляти про підозру", – зазначив він.

Окрім цього, зазначає УНН, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок ВАКС, яким суддю Тетяну Денисюк було визнано невинуватою.

На думку експрокурора САП, ВАКС почав реагувати на явні порушення КПК і вигадані підозри з боку антикорорганів та ухвалює виправдувальні вироки.

"А скільки там ще справ у суді, де явні виправдувальні та питання щодо ухвалення відповідних вироків – питання часу", – прокоментував ситуацію він.

Він нагадав, що колись керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко окремим прокурорам під час нарад розповідав, що вони не вміють працювати і в них не проактивна позиція.

"Це тоді, коли прокурори доповідали, що не бачать підстав для повідомлення про підозру. Прокурорів міняли, а окремих з них (таких як Юрій Петрович Хить) Клименко виганяв з САП, а потім у тій же справі Басана, через яку виганяли Хитя, отримав виправдувальний. САП ніколи не був настільки безвольним та інертним. Виправдувальні – це просто наслідки мовчання", – підсумував Броневицький.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос під час прес-конференції про підсумки роботи НАБУ та САП заявив, що велика кількість виправдальних вироків слушно породжує питання щодо якості зібраних НАБУ та САП доказів.