Суд дав відповідь на порушення КПК САП та НАБУ, – експрокурор про серію виправдувальних рішень ВАКС через провокування хабарів
Експрокурор САП вважає, що ВАКС почав реагувати на очевидні порушення КПК та безпідставні обвинувачення антикорупційних органів, ухвалюючи рішення на користь підсудних

Експрокурор САП вважає, що ВАКС почав реагувати на очевидні порушення КПК та безпідставні обвинувачення антикорупційних органів, ухвалюючи рішення на користь підсудних

16 лютого 2026, 17:00
Автор:
Клименко Елена

Протягом тижня Вищий антикорсуд ухвалив три виправдувальні вироки, в двох з яких було визнано провокацію на хабар. Таким чином суд почав реагувати на явні порушення КПК і вигадані підозри з боку НАБУ-САП. Про це повідомив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, передає УНН.

Суд дав відповідь на порушення КПК САП та НАБУ, – експрокурор про серію виправдувальних рішень ВАКС через провокування хабарів

Фото: з відкритих джерел

Так, за його словами, у справі директора національного природного парку "Хотинський" суд дійшов до висновку про провокацію з боку правоохоронних органів. А провокація – це притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності, зазначив експрокурор САП.

Також, написав Броневицький, Вищий антикорупційний суд повністю виправдав звинуваченого у хабарництві заступника керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимира Орлова та постановив, що САП не змогла довести його вину без розумного сумніву.

"Найпотужніший керівник САП, який входив в групи прокурорів у цих провадженнях, демонструє неперевершений результат. Можна сміливо вносити відомості до ЄРДР і повідомляти про підозру", – зазначив він.

Окрім цього, зазначає УНН, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок ВАКС, яким суддю Тетяну Денисюк було визнано невинуватою.

На думку експрокурора САП, ВАКС почав реагувати на явні порушення КПК і вигадані підозри з боку антикорорганів та ухвалює виправдувальні вироки.

"А скільки там ще справ у суді, де явні виправдувальні та питання щодо ухвалення відповідних вироків – питання часу", – прокоментував ситуацію він.

Він нагадав, що колись керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко окремим прокурорам під час нарад розповідав, що вони не вміють працювати і в них не проактивна позиція.

"Це тоді, коли прокурори доповідали, що не бачать підстав для повідомлення про підозру. Прокурорів міняли, а окремих з них (таких як Юрій Петрович Хить) Клименко виганяв з САП, а потім у тій же справі Басана, через яку виганяли Хитя, отримав виправдувальний. САП ніколи не був настільки безвольним та інертним. Виправдувальні – це просто наслідки мовчання", – підсумував Броневицький.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос під час прес-конференції про підсумки роботи НАБУ та САП заявив, що велика кількість виправдальних вироків слушно породжує питання щодо якості зібраних НАБУ та САП доказів.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://unn.ua/news/za-tyzhden-sud-vynis-try-vypravduvalni-vyroky-po-spravam-nabu-i-sap
