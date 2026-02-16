Суд ответил на нарушение УПК САП и НАБУ, – экспрокурор о серии оправдательных решений ВАКС из-за провоцирования взяток

В течение недели Высший антикорсуд вынес три оправдательных приговора, в двух из которых была признана провокация на взятку. Таким образом, суд начал реагировать на явные нарушения УПК и вымышленные подозрения со стороны НАБУ-САП. Об этом сообщил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий, передает УНН.

Фото: из открытых источников

Так, по его словам, по делу директора национального природного парка "Хотинский" суд пришел к выводу о провокации со стороны правоохранительных органов. А провокация – это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, отметил экспрокурор САП.

Также, написал Броневицкий, Высший антикоррупционный суд полностью оправдал обвиняемого во взяточничестве заместителя руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владимира Орлова и постановил, что САП не смогла доказать его вину без разумного сомнения.

"Самый мощный руководитель САП, входивший в группы прокуроров в этих производствах, демонстрирует непревзойденный результат. Можно смело вносить сведения в ЕРДР и сообщать о подозрении", – отметил он.

Кроме этого, отмечает УНН, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор ВАКС, которым судья Татьяна Денисюк была признана невиновной.

По мнению экспрокурора САП, ВАКС начал реагировать на явные нарушения УПК и вымышленные подозрения со стороны антикорорганов и выносит оправдательные приговоры.

"А сколько там еще дел в суде, где явные оправдательные и вопросы принятия соответствующих приговоров – вопрос времени", – прокомментировал ситуацию он.

Он напомнил, что когда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко отдельным прокурорам во время совещаний рассказывал, что они не умеют работать и у них не проактивная позиция.

"Это тогда, когда прокуроры докладывали, что не видят оснований для уведомления о подозрении. Прокуроров меняли, а отдельных из них (таких как Юрий Петрович Хит) Клименко выгонял из САП, а затем по тому же делу Басана, по которому выгоняли Хитя, получил оправдательный. САП никогда не был столь безвольным и инертным. Оправдательные – это просто последствия молчания", – подытожил Броневицкий.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос во время пресс-конференции об итогах работы НАБУ и САП заявил, что большое количество оправдательных приговоров справедливо порождает вопросы качества собранных НАБУ и САП доказательств.