Статки дружини ДРС Кучера “злетіли” до майже 300 тис. дол., коли він очолив Харківську ОДА, - декларація

У той час, коли чинний голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер стрімко почав будувати політичну кар'єру — спочатку став народним депутатом від партії “Слуга народу”, а вже за кілька місяців очолив Харківську обласну державну адміністрацію, — статки його дружини помічниці судді Харківського райсуду (на той час) Вікторії Кучер різко зросли у понад 28 разів.

Олексій Кучер. Фото з відкритих джерел

Про це свідчать дані декларацій родини. У декларації за 2016 рік Вікторія Кучер, яка тоді працювала помічницею судді Харківського районного суду Харківської області, задекларувала 10 тис. доларів США готівкових заощаджень. А її річна заробітна плата становила всього 10,3 тис. грн. Також вона ще мала готівкою 100 тис. грн. Та вже у декларації за 2019 рік сума готівкових коштів дружини Кучера становила 284 тис. доларів США. Відповідно, лише за три роки задекларовані готівкові заощадження збільшилися на 274 тис. доларів, або у 28,4 раза.

При цьому у деклараціях відсутні відомості про підприємницьку діяльність Вікторії Кучер чи інші очевидні джерела доходів, які могли б пояснити настільки стрімке накопичення готівки. На момент подання декларацій за 2019 рік, вона ще продовжувала якийсь час працювати помічницею судді.

В цей самий період почався стрімкий злет політичної кар'єри на той час маловідомого широкому загалу харківського адвоката Олексія Кучера.

Так, 21 липня 2019 року його було обрано народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу". Вже за три місяці Кабінет Міністрів погоджує його призначення головою Харківської обласної державної адміністрації, на якій він працював до кінця 2020 року.

Таким чином, різке збільшення готівкових активів дружини нинішнього голови Державної регуляторної служби, згідно з даними декларації, співпало з періодом його нової високої чиновницької посади.

Сам же Кучер, як повідомляє видання “Главред”, уже понад 6 років, попри приписи та звинувачення НАЗК у ймовірно недостовірному декларуванні, залишається поза увагою антикорупційних органів. Зазначається, що за результатами перевірки декларації Кучера за 2019 рік НАЗК встановило ознаки порушення вимог фінансового контролю, та направило відповідний протокол до одного з харківських судів.

“Перевірка декларації за 2020 рік встановила ознаки кримінального правопорушення за статтею 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Ще тоді матеріали були скеровані в НАБУ. Водночас жодних відомостей щодо реакції НАБУ, початку кримінального провадження тощо, наразі не було оприлюднено”, — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Крім того, НАЗК повідомляло, що Кучер не зміг підтвердити походження задекларованих біткоїнів вартістю понад 13 млн грн (на момент перевірки). У зв'язку з цим агентство внесло Кабінету Міністрів припис із вимогою провести службове розслідування та притягнути посадовця до дисциплінарної відповідальності.

Втім, як пише ЗМІ, посилаючись на офіційну відповідь Кабінету Міністрів, службове розслідування щодо Кучера проведено так і не було.

Згідно з останньою декларацією, зазначає видання, сукупна вартість активів сім'ї Олексія Кучера може перевищувати 9 млн доларів США. Водночас за даними податкової загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше ніж 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн).



