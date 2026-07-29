Состояние жены ГРС Кучера "взлетело" до почти 300 тыс. долл., когда он возглавил Харьковскую ОГА, - декларация

В то время, когда действующий председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер стремительно начал строить политическую карьеру — сначала стал народным депутатом от партии "Слуга народа", а уже через несколько месяцев возглавил Харьковскую областную государственную администрацию, — состояние его жены помощницы судьи Харьковского райсуда (в то время) Виктории Кучер резко возросло более чем в 28 раз.

Алексей Кучер. Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные деклараций семьи. В декларации за 2016 год Виктория Кучер, работавшая тогда помощницей судьи Харьковского районного суда Харьковской области, задекларировала 10 тыс. долларов США наличных сбережений. Ее же годовая заработная плата составляла всего 10,3 тыс. грн. Также она еще имела наличными 100 тыс. грн. Но уже в декларации за 2019 год сумма наличных средств супруги Кучера составила 284 тысячи долларов США. Соответственно, только за три года задекларированные наличные сбережения увеличились на 274 тыс. долларов или в 28,4 раза.

При этом в декларациях отсутствуют сведения о предпринимательской деятельности Виктории Кучер или другие очевидные источники доходов, которые могли бы объяснить столь стремительное накопление наличных денег. На момент подачи деклараций за 2019 год, она еще продолжала некоторое время работать помощницей судьи.

В этот же период начался стремительный взлет политической карьеры в то время малоизвестной широкой общественности харьковского адвоката Алексея Кучера.

Так, 21 июля 2019 года он был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Уже через три месяца Кабинет Министров согласовывает его назначение главой Харьковской областной государственной администрации, на которой он работал до конца 2020 года.

Таким образом, резкое увеличение наличных активов супруги нынешнего главы Государственной регуляторной службы, согласно данным декларации, совпало с периодом его новой высокой должности.

Сам же Кучер, как сообщает издание "Главред", уже более 6 лет, несмотря на предписания и обвинения НАПК в вероятно недостоверном декларировании, остается без внимания антикоррупционных органов. Отмечается, что по результатам проверки декларации Кучера за 2019 год НАПК установило признаки нарушения требований финансового контроля и направило соответствующий протокол в один из харьковских судов.

"Проверка декларации за 2020 год установила признаки уголовного правонарушения по статье 366-2 КК Украины (декларирование недостоверной информации). Еще тогда материалы были направлены в НАБУ. В то же время, никаких сведений о реакции НАБУ, начале уголовного производства и т.п., пока не были обнародованы”, — говорится в сообщении СМИ.

Кроме того, НАПК сообщало, что Кучер не смог подтвердить происхождение задекларированных биткоинов стоимостью более 13 млн грн (на момент проверки). В связи с этим агентство внесло Кабинету Министров предписание с требованием провести служебное расследование и привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности.

Впрочем, как пишет СМИ, ссылаясь на официальный ответ Кабинета Министров, служебное расследование по Кучеру проведено так и не было.

Согласно последней декларации, отмечает издание, совокупная стоимость активов семьи Алексея Кучера может превышать 9 млн долларов США. В то же время по данным налоговой общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (в общей сложности 880 682,56 грн).



