Стало відомо, куди йшли 120 млн євро грантових коштів на підтримку реформи судів: експерти по 1500 євро в день та яскраві буклети, – ЗМІ

За 5 років на реформування української судової системи "громадськими активістами" освоєно до 120 млн євро грантів. Левову частку бюджетів склали гонорари "експертів" у розмірі 500–1500 євро на день, моніторинги, буклети та круглі столи. Про це написала "Судово-юридична газета".

Антикорупційні активісти

"За останні 5 років за підрахунками незалежних аудиторів та за даними моніторингу профільних міністерств, ЄС, зокрема, через флагманські грантові проєкти, США, через програми USAID "Справедливість для всіх" та Рада Європи сукупно спрямували на реформування української судової системи та органів прокуратури від 80 до 120 мільйонів євро", – йдеться у публікації.

За даними автора матеріалу, більша частина коштів ніколи не потрапляла на прямі рахунки українських державних органів. Перебування значної частини ресурсів поза національною системою фінансового обліку та аудиту неминуче ставить під сумнів прозорість, ефективність та кінцеву результативність таких програм, зазначають журналісти.

В результаті, за словами автора публікації, виникає замкнена екосистема.

"До 60–70% бюджету окремих програм витрачається на оплату праці "експертів". Гонорари таких фахівців можуть становити від 500 до 1500 євро за один робочий день. Решта коштів розподіляється у вигляді субгрантів серед обмеженого, майже закритого кола українських неурядових організацій та аналітичних центрів. Гроші йдуть на нескінченний моніторинг, написання альтернативних стратегій розвитку, проведення круглих столів та випуск яскравих буклетів", – написав він.

У результаті, повідомляється у публікації, вже сформовано стійкий прошарок професійних "реформаторів", чий особистий фінансовий добробут напряму залежить від того, щоб реформа ніколи не закінчувалася.

"Якщо прокуратура чи судова система нарешті стануть стабільними, передбачуваними та повністю реформованими – донори припинять виділяти гроші, проєкти закриються, а грантоотримувачі втратять свої надприбутки", – підсумовується у матеріалі "Судово-юридичної газети".

Як повідомлялося раніше, в Україні антикорупційні активісти та інші громадські діячі у 2025 році розікрали 797 млн грн міжнародної технічної допомоги. Найбільші суми освоїли: Центр економічної стратегії – 120 млн 247 тис. грн, "Трансперенсі Інтернешнл Україна" – 88 млн 373 тис. грн, Центр інформації про права людини "ZMINA" – 82 млн 364 тис. грн, Інститут масової інформації – 61 млн 173 тис. грн, Фундація "DeJure" – 53 млн 352 тис. грн, Центр протидії корупції – 51 млн 499 тис. грн.