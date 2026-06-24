Стало відомо, куди йшли 120 млн євро грантових коштів на підтримку реформи судів: експерти по 1500 євро в день та яскраві буклети, – ЗМІ

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Недилько Ксения
За 5 років на реформування української судової системи "громадськими активістами" освоєно до 120 млн євро грантів. Левову частку бюджетів склали гонорари "експертів" у розмірі 500–1500 євро на день, моніторинги, буклети та круглі столи. Про це написала "Судово-юридична газета".
Антикорупційні активісти
За даними автора матеріалу, більша частина коштів ніколи не потрапляла на прямі рахунки українських державних органів. Перебування значної частини ресурсів поза національною системою фінансового обліку та аудиту неминуче ставить під сумнів прозорість, ефективність та кінцеву результативність таких програм, зазначають журналісти.
В результаті, за словами автора публікації, виникає замкнена екосистема.
У результаті, повідомляється у публікації, вже сформовано стійкий прошарок професійних "реформаторів", чий особистий фінансовий добробут напряму залежить від того, щоб реформа ніколи не закінчувалася.
Як повідомлялося раніше, в Україні антикорупційні активісти та інші громадські діячі у 2025 році розікрали 797 млн грн міжнародної технічної допомоги. Найбільші суми освоїли: Центр економічної стратегії – 120 млн 247 тис. грн, "Трансперенсі Інтернешнл Україна" – 88 млн 373 тис. грн, Центр інформації про права людини "ZMINA" – 82 млн 364 тис. грн, Інститут масової інформації – 61 млн 173 тис. грн, Фундація "DeJure" – 53 млн 352 тис. грн, Центр протидії корупції – 51 млн 499 тис. грн.