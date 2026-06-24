Стало известно, куда шли 120 млн евро грантовых средств на поддержку реформы судов: эксперты за 1500 евро в день и яркие буклеты, - СМИ

За 5 лет на реформирование украинской судебной системы "общественными активистами" освоено до 120 млн. евро грантов. Львиную долю бюджетов составили гонорары "экспертов" в размере 500–1500 евро в день, мониторинги, буклеты и круглые столы. Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

Аникоррупционные активисты

"За последние 5 лет по подсчетам независимых аудиторов и по данным мониторинга профильных министерств, ЕС, в частности, через флагманские грантовые проекты, США, через программы USAID "Справедливость для всех" и Совет Европы совокупно направили на реформирование украинской судебной системы и органов прокуратуры от 80 до 120 миллионов евро", — говорится в публикации.

По данным автора материала, большая часть средств никогда не попадала на прямые счета украинских государственных органов. Пребывание значительной части ресурсов вне национальной системы финансового учета и аудита неизбежно подвергает сомнению прозрачность, эффективность и конечную результативность таких программ, отмечают журналисты.

В результате, по словам автора публикации, возникает замкнутая экосистема.

"До 60–70% бюджета отдельных программ тратится на оплату труда экспертов. Гонорары таких специалистов могут составлять от 500 до 1500 евро в один рабочий день. Остальные средства распределяются в виде субгрантов среди ограниченного, почти закрытого круга украинских неправительственных организаций и аналитических центров. Деньги идут на бесконечный мониторинг, написание альтернативных стратегий развития, проведение круглых столов и выпуск ярких буклетов", – написал он.

В результате, сообщается в публикации, уже сформирована устойчивая прослойка профессиональных "реформаторов", чье личное финансовое благосостояние напрямую зависит от того, чтобы реформа никогда не заканчивалась.

"Если прокуратура или судебная система наконец-то станут стабильными, предсказуемыми и полностью реформированными – доноры перестанут выделять деньги, проекты закроются, а грантополучатели потеряют свои сверхприбыли", – заключается в материале "Судебно-юридической газеты".

Как сообщалось ранее, в Украине антикоррупционные активисты и другие общественные деятели в 2025 году разворовали 797 млн грн международной технической помощи. Наибольшие суммы освоили: Центр экономической стратегии – 120 млн 247 тыс. грн , "Трансперенси Интернешнл Украина" – 88 млн 373 тыс. грн , Центр информации о правах человека "ZMINA" – 82 млн 364 тыс. грн , Институт массовой информации – 315 млн 352 тыс. грн , Центр противодействия коррупции – 51 млн 499 тыс. грн.