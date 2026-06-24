Стало известно, куда шли 120 млн евро грантовых средств на поддержку реформы судов: эксперты за 1500 евро в день и яркие буклеты, - СМИ

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Недилько Ксения
За 5 лет на реформирование украинской судебной системы "общественными активистами" освоено до 120 млн. евро грантов. Львиную долю бюджетов составили гонорары "экспертов" в размере 500–1500 евро в день, мониторинги, буклеты и круглые столы. Об этом написала "Судебно-юридическая газета".
Аникоррупционные активисты
По данным автора материала, большая часть средств никогда не попадала на прямые счета украинских государственных органов. Пребывание значительной части ресурсов вне национальной системы финансового учета и аудита неизбежно подвергает сомнению прозрачность, эффективность и конечную результативность таких программ, отмечают журналисты.
В результате, по словам автора публикации, возникает замкнутая экосистема.
В результате, сообщается в публикации, уже сформирована устойчивая прослойка профессиональных "реформаторов", чье личное финансовое благосостояние напрямую зависит от того, чтобы реформа никогда не заканчивалась.
Как сообщалось ранее, в Украине антикоррупционные активисты и другие общественные деятели в 2025 году разворовали 797 млн грн международной технической помощи. Наибольшие суммы освоили: Центр экономической стратегии – 120 млн 247 тыс. грн , "Трансперенси Интернешнл Украина" – 88 млн 373 тыс. грн , Центр информации о правах человека "ZMINA" – 82 млн 364 тыс. грн , Институт массовой информации – 315 млн 352 тыс. грн , Центр противодействия коррупции – 51 млн 499 тыс. грн.