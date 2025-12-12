Стали відомі нові подробиці «туалетних схем» за участі ексзаступника Кличка

Антикорупційні органи продовжують операцію "Чисте місто" у Києві, у рамках якої підозри щодо участі у корупційних схемах отримують посадовці КМДА.

Колишній заступник голови КМДА Олександр Спасибко

Раніше портал "Коментарі" писав, що про підозру було повідомлено колишньому заступнику голови КМДА Олександру Спасибку.

У НАБУ зазначили, що про підозру також повідомлено спільнику ексзаступника Кличка. Слідство встановило, що вони намагалися привласнити дві земельні ділянки у столиці з використанням так званої "туалетної схеми".

Сьогодні ж голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов повідомив, що ім’я спільника Спасибка – Роман Блюмін.

"За даними слідства, у 2023–2024 роках через фіктивні "споруди з 90-х" вони намагалися оформити на підконтрольні фірми дві земельні ділянки в Києві. Після "реєстрації" об’єктів на підставних осіб подали документи на отримання землі під обслуговування будівель. Щоб закріпити схему, зводили примітивні споруди, виготовляли техпаспорти та реєстрували право власності. Самочинне будівництво прикривали грошима — слідство має чорний облік витрат. Збитки громаді Києва – понад 19,5 млн грн", – наголосив Бахматов.

Нагадаємо, що так звані "туалетні" схеми полягали в тому, що підозрювані, щоб закріпити право на землю, спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих "туалетів", виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

“Крім того, за даними слідства, учасники корупційної схеми виплачували гроші представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво”, — зазначили у НАБУ.