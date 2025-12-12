logo_ukra

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Стали відомі нові подробиці «туалетних схем» за участі ексзаступника Кличка
commentss НОВИНИ Всі новини

Стали відомі нові подробиці «туалетних схем» за участі ексзаступника Кличка

У Києві назвали ім’я спільника ексзаступника Кличка, якого підозрюють у корупційних схемах

12 грудня 2025, 12:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Антикорупційні органи продовжують операцію "Чисте місто" у Києві, у рамках якої підозри щодо участі у корупційних схемах отримують посадовці КМДА.

Стали відомі нові подробиці «туалетних схем» за участі ексзаступника Кличка

Колишній заступник голови КМДА Олександр Спасибко

Раніше портал "Коментарі" писав, що про підозру було повідомлено колишньому заступнику голови КМДА Олександру Спасибку. 

У НАБУ зазначили, що про підозру також повідомлено спільнику ексзаступника Кличка. Слідство встановило, що вони намагалися привласнити дві земельні ділянки у столиці з використанням так званої "туалетної схеми".

Сьогодні ж голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов повідомив, що ім’я спільника Спасибка – Роман Блюмін.

"За даними слідства, у 2023–2024 роках через фіктивні "споруди з 90-х" вони намагалися оформити на підконтрольні фірми дві земельні ділянки в Києві. Після "реєстрації" об’єктів на підставних осіб подали документи на отримання землі під обслуговування будівель.

Щоб закріпити схему, зводили примітивні споруди, виготовляли техпаспорти та реєстрували право власності. Самочинне будівництво прикривали грошима — слідство має чорний облік витрат.

Збитки громаді Києва – понад 19,5 млн грн", – наголосив Бахматов.

Нагадаємо, що так звані "туалетні" схеми полягали в тому, що підозрювані, щоб закріпити право на землю, спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих "туалетів", виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них.

“Крім того, за даними слідства, учасники корупційної схеми виплачували гроші представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво”, — зазначили у НАБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини