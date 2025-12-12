logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Стали известны новые подробности «туалетных схем» с участием экс-заместителя Кличко
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны новые подробности «туалетных схем» с участием экс-заместителя Кличко

В Киеве назвали имя сообщника экс-заместителя Кличко, подозреваемого в коррупционных схемах

12 декабря 2025, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Антикоррупционные органы продолжают операцию "Чистый город" в Киеве, в рамках которой подозрения по участию в коррупционных схемах получают должностные лица КГГА.

Стали известны новые подробности «туалетных схем» с участием экс-заместителя Кличко

Бывший заместитель председателя КГГА Александр Спасибко

Ранее портал "Комментарии" писал , что о подозрении было сообщено бывшему заместителю главы КГГА Александру Спасибко.

В НАБУ отметили, что о подозрении также уведомлен сообщник экс-заместителя Кличко. Следствие установило, что они пытались присвоить два земельных участка в столице с использованием так называемой "туалетной схемы".

Сегодня же глава Деснянской РГА г. Киева Максим Бахматов сообщил, что имя сообщника Спасибко – Роман Блюмин.

"По данным следствия, в 2023–2024 годах через фиктивные "сооружения из 90-х" они пытались оформить на подконтрольные фирмы два земельных участка в Киеве. После регистрации объектов на подставных лиц подали документы на получение земли под обслуживание зданий.

Чтобы закрепить схему, возводили примитивные сооружения, производили техпаспорта и регистрировали право собственности. Самочинное строительство прикрывали деньгами – следствие имеет черный учет расходов.

Ущерб громаде Киева – более 19,5 млн грн", – подчеркнул Бахматов.

Напомним, что так называемые "туалетные" схемы заключались в том, что подозреваемые, чтобы закрепить право на землю, совместно с депутатом Киевского городского совета, главой земельной комиссии, организовали строительство на нем примитивных сооружений, так называемых "туалетов", изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них.

"Кроме того, по данным следствия, участники коррупционной схемы выплачивали деньги представителям правоохранительных и контролирующих органов, чтобы те закрыли глаза на самовольное строительство", — отметили в НАБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости