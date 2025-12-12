Стали известны новые подробности «туалетных схем» с участием экс-заместителя Кличко

Антикоррупционные органы продолжают операцию "Чистый город" в Киеве, в рамках которой подозрения по участию в коррупционных схемах получают должностные лица КГГА.

Бывший заместитель председателя КГГА Александр Спасибко

Ранее портал "Комментарии" писал , что о подозрении было сообщено бывшему заместителю главы КГГА Александру Спасибко.

В НАБУ отметили, что о подозрении также уведомлен сообщник экс-заместителя Кличко. Следствие установило, что они пытались присвоить два земельных участка в столице с использованием так называемой "туалетной схемы".

Сегодня же глава Деснянской РГА г. Киева Максим Бахматов сообщил, что имя сообщника Спасибко – Роман Блюмин.

"По данным следствия, в 2023–2024 годах через фиктивные "сооружения из 90-х" они пытались оформить на подконтрольные фирмы два земельных участка в Киеве. После регистрации объектов на подставных лиц подали документы на получение земли под обслуживание зданий. Чтобы закрепить схему, возводили примитивные сооружения, производили техпаспорта и регистрировали право собственности. Самочинное строительство прикрывали деньгами – следствие имеет черный учет расходов. Ущерб громаде Киева – более 19,5 млн грн", – подчеркнул Бахматов.

Напомним, что так называемые "туалетные" схемы заключались в том, что подозреваемые, чтобы закрепить право на землю, совместно с депутатом Киевского городского совета, главой земельной комиссии, организовали строительство на нем примитивных сооружений, так называемых "туалетов", изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них.

"Кроме того, по данным следствия, участники коррупционной схемы выплачивали деньги представителям правоохранительных и контролирующих органов, чтобы те закрыли глаза на самовольное строительство", — отметили в НАБУ.