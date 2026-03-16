«Сплошне на*балово»: експерт заявив про фальсифікацію конкурсів до наглядових рад енергогігантів

«Тупа профанація відбору»: голова Спілки споживачів компослуг розкритикував «оновлення» наглядових рад

16 березня 2026, 21:33
Завершення відбору кандидатів до наглядових рад стратегічних енергокомпаній України (зокрема "Укренерго", "Центренерго" та "Укргідроенерго") викликало хвилю обурення серед експертної спільноти. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, який особисто подавався на шість вакантних позицій, назвав цей процес імітацією, що лише витягує кошти з бюджету.

На думку експерта, гучні обіцянки про прозорість, що лунали наприкінці 2025 року, виявилися пустими словами, а наглядові ради залишаються інструментом для неефективного витрачання ресурсів.

"Я можу з впевненістю говорити, що ніякого чесного конкурсу не було, а було сплошне на*балово", — емоційно прокоментував ситуацію Попенко. Він додав, що за весь час відбору не отримав жодного дзвінка від рекрутерів чи представників профільних міністерств.

Зазначається, що відбір кандидатів на посади членів наглядових рад енергокомпаній завершено, і потрібно чекати оновлені наглядові ради для:

АТ "Українські розподільні мережі";

АТ "Центренерго";

АТ "Оператор ринку";

АТ "Енергетична компанія України";

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України";

НЕК "Укренерго";

АТ "Укргідроенерго".

Особливий резонанс викликала якість перевірки документів кандидатів. Попенко оприлюднив дані з резюме одного з претендентів, де вказано стаж роботи електромонтером високовольтних мереж з 11-річного віку.

"Це все тупа профанація відбору... В державній системі нічого не змінилось, не зважаючи на красиві обіцянки", — резюмував він.

Наразі Кабінет Міністрів та Міністерство економіки не надали офіційних роз'яснень щодо процедури відбору та критеріїв, за якими відсіювали фахових претендентів на користь сумнівних кандидатур.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що скандал з "Енергоатомом" підняв нагору низку кричущих проблем. Одна з яких – доцільність діяльності наглядових рад, які продемонстрували повну свою непрофесійність у низці підприємств, які визнані збитковими. "Енергоатом", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Нафтогаз"… Цей список можна продовжувати. Після "Міндічгейту" люди починають задавати питання, а що, власне, роблять наглядові ради, щоб запобігти такому схематозу? Ніби їх створювали для прозорості корпоративного управління, фінансів та зниження корупціогенних ризиків? То чому в корпоратизованих компаній виникають найбільш гучні корупційні історії із крадіжками в млрд грн? Як так сталося, що у більшості випадків наглядові ради не помічають схематозу? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



