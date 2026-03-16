«Сплошное на*балово»: эксперт заявил о фальсификации конкурсов в наблюдательные советы энергогигантов

Недилько Ксения
Завершение отбора кандидатов в наблюдательные советы стратегических энергокомпаний Украины (в частности "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго") вызвало волну возмущения среди экспертного сообщества. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, лично подававшийся на шесть вакантных позиций, назвал этот процесс имитацией, которая только извлекает средства из бюджета.
По мнению эксперта, звучащие в конце 2025 года громкие обещания о прозрачности оказались пустыми словами, а наблюдательные советы остаются инструментом для неэффективного расходования ресурсов.
Отмечается, что отбор кандидатов на должности членов наблюдательных советов энергокомпаний завершен, и нужно ждать обновленные наблюдательные советы для:
АО "Украинские распределительные сети";
АО "Центрэнерго";
АО "Оператор рынка";
АО "Энергетическая компания Украины";
ООО "Оператор газотранспортной системы Украины";
НЭК "Укрэнерго";
АО "Укргидроэнерго".
Особый резонанс вызвало качество проверки документов кандидатов. Попенко обнародовал данные из резюме одного из претендентов, где указан стаж работы электромонтером высоковольтных сетей с 11-летнего возраста.
В настоящее время Кабинет Министров и Министерство экономики не предоставили официальные разъяснения по процедуре отбора и критериям, по которым отсеивали профессиональных претендентов в пользу сомнительных кандидатур.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандал с "Энергоатомом" поднял вверх ряд вопиющих проблем. Один из которых – целесообразность деятельности наблюдательных советов, продемонстрировавших полную свою непрофессионализм в ряде предприятий, признанных убыточными. "Энергоатом", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Нефтегаз"… Этот список можно продолжать. После "Миндичгейта" люди начинают задавать вопросы, а что, собственно, делают наблюдательные советы, чтобы предотвратить такой схематоз? Как будто их создавали для прозрачности корпоративного управления, финансов и снижения коррупциогенных рисков? Так почему у корпоратизированных компаний возникают наиболее громкие коррупционные истории с воровством в млрд грн? Как так получилось, что в большинстве случаев наблюдательные советы не замечают схематозу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.