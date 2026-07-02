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Сон під звуки війни: відео з малюком під час нічної атаки на столицю викликало гучний скандал у соцмережах

«Для чого ризикувати життям дитини?»: українці обурені вчинком батьків, які знімали немовля під час обстрілу Києва

2 липня 2026, 12:44
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Недилько Ксения

В інтернеті активно обговорюють зворушливе та водночас моторошне відео з маленькою дитиною. На ньому зафіксовано немовля, яке мирно спить у ліжку, тоді як за вікном лунають потужні вибухи від нічного обстрілу столиці та видно спалахи від ударів. Творці цього ролика прагнули продемонструвати всьому світові жахливе сьогодення українських малюків, які з перших днів життя опинилися в умовах війни.

Сон під звуки війни: відео з малюком під час нічної атаки на столицю викликало гучний скандал у соцмережах

Скриншот з відео

"Таким чином автори контенту хотіли показати, в яких реаліях доводиться жити сьогодні українським дітям, від самого народження", — зазначають у публікації.

Проте замість співчуття, така демонстрація викликала хвилю серйозного занепокоєння та критики серед користувачів. Багато людей у соціальних мережах були шоковані тим, що замість порятунку малюка батьки тримали в руках телефон.

"Невже це батьки? Тікайте в укриття, а не знімайте. Для чого ризикувати життям дитини, як вам себе не жалко", — обурено коментують подію підписники.

Глядачі дорікають авторам відео у надмірній легковажності під час реальної повітряної загрози. На думку багатьох, подібна байдужість до правил безпеки може призвести до трагедії.

"Вони думають, що їх лихо омине", — підсумовують перелякані користувачі у коментарях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі стрімко поширюється восьмихвилинний відеозапис, оприлюднений турецькими журналістами. На ньому у високій якості зафіксовано подробиці нічної повітряної атаки на столицю України. Автор публікації зазначає, що на оприлюднених кадрах, знятих з кількох точок, чітко видно міські споруди, церкви та об'єкти критичної інфраструктури.



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