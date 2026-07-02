Сон під звуки війни: відео з малюком під час нічної атаки на столицю викликало гучний скандал у соцмережах

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Недилько Ксения
В інтернеті активно обговорюють зворушливе та водночас моторошне відео з маленькою дитиною. На ньому зафіксовано немовля, яке мирно спить у ліжку, тоді як за вікном лунають потужні вибухи від нічного обстрілу столиці та видно спалахи від ударів. Творці цього ролика прагнули продемонструвати всьому світові жахливе сьогодення українських малюків, які з перших днів життя опинилися в умовах війни.
Скриншот з відео
Проте замість співчуття, така демонстрація викликала хвилю серйозного занепокоєння та критики серед користувачів. Багато людей у соціальних мережах були шоковані тим, що замість порятунку малюка батьки тримали в руках телефон.
Глядачі дорікають авторам відео у надмірній легковажності під час реальної повітряної загрози. На думку багатьох, подібна байдужість до правил безпеки може призвести до трагедії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі стрімко поширюється восьмихвилинний відеозапис, оприлюднений турецькими журналістами. На ньому у високій якості зафіксовано подробиці нічної повітряної атаки на столицю України. Автор публікації зазначає, що на оприлюднених кадрах, знятих з кількох точок, чітко видно міські споруди, церкви та об'єкти критичної інфраструктури.