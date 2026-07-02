Сон под звуки войны: видео с малышом во время ночной атаки на столицу вызвало громкий скандал в соцсетях

В интернете активно обсуждают трогательное и одновременно жуткое видео с маленьким ребенком. На нем зафиксирован младенец, коорый мирно спит в кровати, тогда как за окном раздаются мощные взрывы от ночного обстрела столицы и видны вспышки от ударов. Создатели этого ролика стремились продемонстрировать всему миру ужасное настоящее украинских малышей, которые с первых дней жизни оказались в условиях войны.

Скриншот из видео

"Таким образом, авторы контента хотели показать, в каких реалиях приходится жить сегодня украинским детям, с самого рождения", — отмечают в публикации.

Однако вместо сострадания такая демонстрация вызвала волну серьезного беспокойства и критики среди пользователей. Многие люди в социальных сетях были шокированы тем, что вместо спасения малыша родители держали в руках телефон.

"Неужели это родители? Бегите в укрытие, а не снимайте. Зачем рисковать жизнью ребенка, раз вам себя не жалко", — возмущенно комментируют событие подписчики.

Зрители упрекают авторов видео в чрезмерном легкомыслии во время реальной воздушной угрозы. По мнению многих, подобное безразличие к правилам безопасности может привести к трагедии.

"Они думают, что их беда обойдет стороной", — заключают испуганные пользователи в комментариях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети стремительно распространяется восьмиминутная видеозапись, обнародованная турецкими журналистами. На ней в хорошем качестве зафиксированы подробности ночной воздушной атаки на столицу Украины. Автор публикации отмечает, что на обнародованных кадрах, снятых с нескольких точек, отчетливо видны городские постройки, церкви и объекты критической инфраструктуры.