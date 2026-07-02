Сон под звуки войны: видео с малышом во время ночной атаки на столицу вызвало громкий скандал в соцсетях

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Недилько Ксения
В интернете активно обсуждают трогательное и одновременно жуткое видео с маленьким ребенком. На нем зафиксирован младенец, коорый мирно спит в кровати, тогда как за окном раздаются мощные взрывы от ночного обстрела столицы и видны вспышки от ударов. Создатели этого ролика стремились продемонстрировать всему миру ужасное настоящее украинских малышей, которые с первых дней жизни оказались в условиях войны.
Скриншот из видео
Однако вместо сострадания такая демонстрация вызвала волну серьезного беспокойства и критики среди пользователей. Многие люди в социальных сетях были шокированы тем, что вместо спасения малыша родители держали в руках телефон.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети стремительно распространяется восьмиминутная видеозапись, обнародованная турецкими журналистами. На ней в хорошем качестве зафиксированы подробности ночной воздушной атаки на столицу Украины. Автор публикации отмечает, что на обнародованных кадрах, снятых с нескольких точек, отчетливо видны городские постройки, церкви и объекты критической инфраструктуры.