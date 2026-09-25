«Слюсар Микола прикриє»: нардеп про творчі відпустки для мобілізованих митців

Народний депутат України Максим Бужанський гостро відреагував на заяву міністра культури Тетяни Бережної щодо планів відомства сприяти наданню творчих відпусток мобілізованим діячам культури. Парламентар назвав таку ініціативу проявом кричущої несправедливості та висловив переконання, що подібні кроки лише створюють штучний розподіл серед захисників на передовій.

Ілюстративне фото

"Слава Богу, нарешті Вакарчук принаймні отримає можливість повноцінно перепочити в перервах між виступами, — з іронією прокоментував Максим Бужанський, реагуючи на пропозицію Мінкульту, — замість того, щоб терпіти всі ці армійські будні".

Депутат звернув увагу на те, що звичайні військовослужбовці опиняються у значно гірших умовах, оскільки не мають впливових заступників у владних кабінетах.

"Умовний слюсар Микола тим часом продовжуватиме тримати оборону та прикривати тили, — наголосив Бужанський, підкреслюючи соціальну нерівність. — У нього ж немає власних мистецьких розробок, та й Міністерство культури за нього заступатися точно не стане".

Політик підкреслив, що наміри профільного відомства розділяти військових на категорії — виокремлюючи тих, кому відпочинок нібито потрібніший через їхній фах — є абсолютно неприпустимими. За словами Бужанського, пріоритетним завданням для держави має бути виключно якнайшвидше завершення бойових дій, а не розширення переліку осіб, для яких чинні правила стають "трохи іншими".

"Якщо очільниця культурного відомства Бережна вже відчуває в собі сили керувати збройними формуваннями, вона має повне право висунути себе на посаду керівника Генерального штабу, — резюмував нардеп. — Якщо ж такої готовності немає, то питаннями війни повинні опікуватися виключно Генштаб та Міністерство оборони, а аж ніяк не Мінкульт".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський зізнався, що слухає "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука.