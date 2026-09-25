«Слюсар Микола прикриє»: нардеп про творчі відпустки для мобілізованих митців

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Недилько Ксения
Народний депутат України Максим Бужанський гостро відреагував на заяву міністра культури Тетяни Бережної щодо планів відомства сприяти наданню творчих відпусток мобілізованим діячам культури. Парламентар назвав таку ініціативу проявом кричущої несправедливості та висловив переконання, що подібні кроки лише створюють штучний розподіл серед захисників на передовій.
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Депутат звернув увагу на те, що звичайні військовослужбовці опиняються у значно гірших умовах, оскільки не мають впливових заступників у владних кабінетах.
Політик підкреслив, що наміри профільного відомства розділяти військових на категорії — виокремлюючи тих, кому відпочинок нібито потрібніший через їхній фах — є абсолютно неприпустимими. За словами Бужанського, пріоритетним завданням для держави має бути виключно якнайшвидше завершення бойових дій, а не розширення переліку осіб, для яких чинні правила стають "трохи іншими".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський зізнався, що слухає "Океан Ельзи" та Святослава Вакарчука.