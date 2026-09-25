«Слесарь Николай прикроет»: нардеп о творческих отпусках для мобилизованных художников

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Максим Бужанский остро отреагировал на заявление министра культуры Татьяны Бережной относительно планов ведомства способствовать предоставлению творческих отпусков мобилизованным деятелям культуры. Парламентарий назвал такую инициативу проявлением вопиющей несправедливости и выразил убеждение, что подобные шаги лишь создают искусственное распределение среди защитников на передовой.
Иллюстративное фото
Депутат обратил внимание на то, что обычные военнослужащие оказываются в гораздо худших условиях, поскольку у них нет влиятельных заместителей во властных кабинетах.
Политик подчеркнул, что намерения профильного ведомства разделять военных на категории — выделяя тех, кому отдых якобы нужен из-за их профессии — абсолютно недопустимы. По словам Бужанского, приоритетной задачей для государства должно быть исключительно скорейшее завершение боевых действий, а не расширение перечня лиц, для которых действующие правила становятся немного другими.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский признался, что слушает "Океан Эльзы" и Святослава Вакарчука.