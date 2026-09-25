«Слесарь Николай прикроет»: нардеп о творческих отпусках для мобилизованных художников

Народный депутат Украины Максим Бужанский остро отреагировал на заявление министра культуры Татьяны Бережной относительно планов ведомства способствовать предоставлению творческих отпусков мобилизованным деятелям культуры. Парламентарий назвал такую инициативу проявлением вопиющей несправедливости и выразил убеждение, что подобные шаги лишь создают искусственное распределение среди защитников на передовой.

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"Слава Богу, наконец Вакарчук, по крайней мере, получит возможность полноценно отдохнуть в перерывах между выступлениями, — с иронией прокомментировал Максим Бужанский, реагируя на предложение Минкульта, — вместо того, чтобы терпеть все эти армейские будни".

Депутат обратил внимание на то, что обычные военнослужащие оказываются в гораздо худших условиях, поскольку у них нет влиятельных заместителей во властных кабинетах.

"Условный слесарь Николай в это время будет продолжать держать оборону и прикрывать тылы, — подчеркнул Бужанский, подчеркивая социальное неравенство. — У него же нет собственных художественных разработок, и Министерство культуры за него заступаться точно не станет".

Политик подчеркнул, что намерения профильного ведомства разделять военных на категории — выделяя тех, кому отдых якобы нужен из-за их профессии — абсолютно недопустимы. По словам Бужанского, приоритетной задачей для государства должно быть исключительно скорейшее завершение боевых действий, а не расширение перечня лиц, для которых действующие правила становятся немного другими.

"Если руководительница культурного ведомства Бережная уже чувствует в себе силы руководить вооруженными формированиями, она имеет полное право выдвинуть себя на должность руководителя Генерального штаба, — резюмировал нардеп. — Если же такой готовности нет, то на вопросы войны должны заниматься исключительно Генштаб и Министерство обороны, а отнюдь не Минкульт".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский признался, что слушает "Океан Эльзы" и Святослава Вакарчука.