Скандальна заява екс-політв’язня: що вимагає Колесникова від Лукашенка

Колишня білоруська політв’язень Марія Колесникова виступила з несподіваним закликом до Європейського Союзу переглянути політику ізоляції Білорусі та розпочати прямий діалог з режимом Олександра Лукашенка. Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.
Марія Колесникова про потрібність перемовин ЄС та Лукашенко
За словами Колесникової, повна дипломатична ізоляція Мінська не лише не призвела до очікуваних змін, а й навпаки — посилила залежність Білорусі від Росії. Вона переконана, що відсутність контактів з боку ЄС штовхає Лукашенка до ще тіснішого зближення з Кремлем.
Колесникова вважає, що білоруський лідер є прагматичною людиною, яка добре розуміє мову економічних інтересів і бізнесу. На її думку, якщо режим готовий піти на конкретні кроки — зокрема звільнення політичних в’язнів, послаблення репресій та допуск незалежних медіа й громадських організацій, — Європа має принаймні обговорювати такі пропозиції в обмін на часткове зняття санкцій.
Водночас видання зазначає, що позиція Колесникової помітно відрізняється від чинного курсу Європейського Союзу, який після придушення протестів 2020 року мінімізував офіційні контакти з Мінськом та зробив ставку на підтримку білоруської опозиції в еміграції.
Колесникова також висловила здивування тим, що діалог із Білоруссю почали обговорювати у США раніше, ніж у Європі. За її словами, саме країни ЄС мають значно глибші історичні, економічні та гуманітарні зв’язки з білоруським суспільством, а тому могли б відігравати активнішу роль у пошуку політичних рішень.
Колишня політв’язень наголосила, що діалог не означає легітимацію режиму, а може стати інструментом поступових змін і зменшення репресій усередині країни. Водночас вона визнала, що такий підхід є суперечливим і викликає гострі дискусії як у самій Білорусі, так і серед європейських партнерів.
Заява Колесникової вже спричинила жваве обговорення, адже її позиція йде врозріз із традиційною лінією жорсткого тиску на режим Лукашенка та ставить під сумнів ефективність політики повної ізоляції.