Бывшая белорусская политзаключенная Мария Колесникова выступила с неожиданным призывом в Европейский Союз пересмотреть политику изоляции Беларуси и начать прямой диалог с режимом Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью Financial Times .

Мария Колесникова про потребность переговоров ЕС с Лукашенко

По словам Колесниковой, полная дипломатическая изоляция Минска не только не привела к ожидаемым изменениям, но и наоборот усилила зависимость Беларуси от России. Она убеждена, что отсутствие контактов со стороны ЕС толкает Лукашенко к еще более тесному сближению с Кремлем.

Колесникова считает, что белорусский лидер является прагматичным человеком, хорошо понимающим язык экономических интересов и бизнеса. По ее мнению, если режим готов пойти на конкретные шаги — в частности, освобождение политических заключенных, ослабление репрессий и допуск независимых медиа и общественных организаций, — Европа должна по крайней мере обсуждать такие предложения в обмен на частичное снятие санкций.

В то же время, издание отмечает, что позиция Колесниковой заметно отличается от действующего курса Европейского Союза, который после подавления протестов 2020 года минимизировал официальные контакты с Минском и сделал ставку в поддержку белорусской оппозиции в эмиграции.

Колесникова также выразила удивление тем, что диалог с Беларусью начали обсуждать в США раньше, чем в Европе. По ее словам, именно страны ЕС имеют гораздо более глубокие исторические, экономические и гуманитарные связи с белорусским обществом, а потому могли бы играть более активную роль в поиске политических решений.

Бывшая политзаключенная отметила, что диалог не означает легитимацию режима, а может стать инструментом постепенных изменений и уменьшения репрессий внутри страны. В то же время она признала, что такой подход противоречив и вызывает острые дискуссии как в самой Беларуси, так и среди европейских партнеров.

Заявление Колесниковой уже привело к оживленному обсуждению, ведь ее позиция идет вразрез с традиционной линией жесткого давления на режим Лукашенко и ставит под сомнение эффективность политики полной изоляции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы илорусский диктатор Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к "Совету мира", который создает американский президент Дональд Трамп.