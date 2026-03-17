Скандал з мобілізацією: бронювання Лаченкова

Ткачова Марія
Громадський діяч Дмитро Биков прокоментував ситуацію навколо інфлюенсера Ігоря Лаченкова, якого міський голова Дніпра Борис Філатов звинуватив у фіктивному працевлаштуванні в оборонному секторі з метою уникнення мобілізації.
Що з мобілізацією Лачена
За словами Бикова, подібні випадки можуть суттєво впливати на ставлення суспільства до мобілізації.
Він зазначив, що фіктивні бронювання підривають довіру та формують відчуття несправедливості серед громадян, що, своєю чергою, може посилювати ухилення від служби.
Биков наголосив, що без реальної участі у службі представників влади, їхнього оточення, а також публічних осіб, які мають вплив на аудиторію, змінити ставлення до мобілізації буде складно.
На його думку, суспільство гостро реагує на випадки, коли одні воюють, а інші уникають служби через формальні або сумнівні механізми.
Окремо він висловився щодо конфлікту між мером Дніпра та Лаченковим, припустивши, що у цьому протистоянні перевага буде на боці міського голови.