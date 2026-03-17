Скандал з мобілізацією: бронювання Лаченкова

Громадський діяч Дмитро Биков прокоментував ситуацію навколо інфлюенсера Ігоря Лаченкова, якого міський голова Дніпра Борис Філатов звинуватив у фіктивному працевлаштуванні в оборонному секторі з метою уникнення мобілізації.

Що з мобілізацією Лачена

За словами Бикова, подібні випадки можуть суттєво впливати на ставлення суспільства до мобілізації.

Він зазначив, що фіктивні бронювання підривають довіру та формують відчуття несправедливості серед громадян, що, своєю чергою, може посилювати ухилення від служби.

Биков наголосив, що без реальної участі у службі представників влади, їхнього оточення, а також публічних осіб, які мають вплив на аудиторію, змінити ставлення до мобілізації буде складно.

На його думку, суспільство гостро реагує на випадки, коли одні воюють, а інші уникають служби через формальні або сумнівні механізми.

Окремо він висловився щодо конфлікту між мером Дніпра та Лаченковим, припустивши, що у цьому протистоянні перевага буде на боці міського голови.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б логер Ігор Лаченков заявив, що щодо блогерки Богдани Гончарук відкрито два кримінальні провадження.

За його словами, Гончарук надавала онлайн-послуги з медитацій клієнтам із Росії та Білорусі та отримувала оплату через українські платіжні системи. У відео на одному з YouTube-каналів блогерка заявляла, що банки нібито не мають запитань до таких платежів. За її словами, це пов’язано з тим, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець і сплачує податок за другою групою. За інформацією Лаченкова, наразі відкрито два кримінальні провадження. Одне з них стосується можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Енергія Достатку" у 2024–2025 роках.

