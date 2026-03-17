Скандал с мобилизацией: бронирование Лаченкова

Ткачова Марія
Общественный деятель Дмитрий Быков прокомментировал ситуацию вокруг инфлюэнсера Игоря Лаченкова, которого городской голова Днепра Борис Филатов обвинил в фиктивном трудоустройстве в оборонном секторе во избежание мобилизации.
Что с мобилизацией Лачена
По словам Быкова, подобные случаи могут оказывать существенное влияние на отношение общества к мобилизации.
Он отметил, что фиктивные бронирования подрывают доверие и формируют ощущение несправедливости среди граждан, что в свою очередь может усиливать уклонение от службы.
Быков подчеркнул, что без реального участия в службе представителей власти, их окружения, а также публичных лиц, оказывающих влияние на аудиторию, изменить отношение к мобилизации будет сложно.
По его мнению, общество остро реагирует на случаи, когда одни воюют, а другие избегают служб через формальные или сомнительные механизмы.
Отдельно он высказался по поводу конфликта между мэром Днепра и Лаченковым, предположив, что в этом противостоянии преимущество будет на стороне городского головы.