Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Скандалы Скандал с мобилизацией: бронирование Лаченкова
Скандал с мобилизацией: бронирование Лаченкова

«Фиктивные бронирования взрывают мобилизацию»: Быков прокомментировал скандал с Лаченом

17 марта 2026, 22:14
Ткачова Марія

Общественный деятель Дмитрий Быков прокомментировал ситуацию вокруг инфлюэнсера Игоря Лаченкова, которого городской голова Днепра Борис Филатов обвинил в фиктивном трудоустройстве в оборонном секторе во избежание мобилизации.

Что с мобилизацией Лачена

По словам Быкова, подобные случаи могут оказывать существенное влияние на отношение общества к мобилизации.

Он отметил, что фиктивные бронирования подрывают доверие и формируют ощущение несправедливости среди граждан, что в свою очередь может усиливать уклонение от службы.

Быков подчеркнул, что без реального участия в службе представителей власти, их окружения, а также публичных лиц, оказывающих влияние на аудиторию, изменить отношение к мобилизации будет сложно.

По его мнению, общество остро реагирует на случаи, когда одни воюют, а другие избегают служб через формальные или сомнительные механизмы.

Отдельно он высказался по поводу конфликта между мэром Днепра и Лаченковым, предположив, что в этом противостоянии преимущество будет на стороне городского головы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чтобы логер Игорь Лаченков заявил, что в отношении блоггерки Богданы Гончарук открыто два уголовных производства.
По его словам, Гончарук предоставляла онлайн-услуги по медитациям клиентам из России и Беларуси и получала оплату через украинские платежные системы. В видео на одном из YouTube-каналов блоггерша заявляла, что у банков якобы нет вопросов к таким платежам. По ее словам, это связано с тем, что оно зарегистрировано как физическое лицо-предприниматель и уплачивает налог за второй группой. По информации Лаченкова, в настоящее время открыто два уголовных производства. Один из них касается возможного уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО "Энергия Достатка" в 2024-2025 годах.



Источник: https://www.facebook.com/share/1CSEuqVX5K/?mibextid=wwXIfr
