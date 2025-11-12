logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал з Галущенком отримав несподіване продовження: гучні деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал з Галущенком отримав несподіване продовження: гучні деталі

Обов’язки міністра юстиції тимчасово виконуватиме заступниця з питань євроінтеграції Людмила Сугак

12 листопада 2025, 08:45
Кабінет Міністрів України прийняв рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Скандал з Галущенком отримав несподіване продовження: гучні деталі

Фото: з відкритих джерел

За її словами, на час відсторонення виконання обов’язків міністра юстиції покладено на заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Рішення ухвалили під час позачергового засідання уряду вранці 11 листопада.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові аудіозаписи, пов’язані зі схемою розкрадання коштів у державній компанії "Енергоатом". За інформацією слідства, до цього злочинного ланцюга, ймовірно, може бути причетний Герман Галущенко.

Керівник детективного підрозділу НАБУ Олександр Абакумов зазначив, що злочинна організація під назвою "Карлсон" (за даними нардепа Ярослава Железняка, прізвисько належить бізнесмену Тимуру Міндічу) контролювала так звану "пральню", де відмивалися кошти, отримані незаконним шляхом.

Сам Галущенко після скандалу заявив, що підтримує рішення уряду і погоджується з відстороненням.

"Повністю погоджуюсь: політичне рішення потрібно ухвалити перш за все, а вже потім розбиратися з деталями. Не триматимусь за посаду і захищатиму себе в юридичній площині", — зазначив він. 

Він підкреслив, що відсторонення на час розслідування є цивілізованим і правильним кроком, і пообіцяв доводити свою позицію в рамках закону.

Як вже писали "Коментарі", високопосадовці ЄС відвідають Львів у грудні, щоб підтримати євроінтеграційний курс України, попри опір Угорщини та затримки у вступному процесі, повідомляє Politico.

 

 



