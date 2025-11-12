Скандал с Галущенко получил неожиданное продолжение: громкие детали

Кабинет Министров Украины принял решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в своем Telegram.

Фото: из открытых источников

По ее словам, на время отстранения исполнения обязанностей министр юстиции возложен на заместительницу по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. Решение было принято во время внеочередного заседания правительства утром 11 ноября.

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые аудиозаписи, связанные со схемой хищения средств государственной компании "Энергоатом". По информации следствия, к этой преступной цепи, вероятно, может быть причастен Герман Галущенко.

Руководитель детективного подразделения НАБУ Александр Абакумов отметил, что преступная организация под названием "Карлсон" (по данным нардепа Ярослава Железняка, прозвище принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу) контролировала так называемую "прачечную", где отмывались средства, полученные незаконным путем.

Сам Галущенко после скандала заявил, что поддерживает решение правительства и соглашается с отстранением.



"Полностью согласен: политическое решение нужно принять прежде всего, а уже потом разбираться с деталями. Не буду держаться за должность и защищать себя в юридической плоскости", — отметил он.

Он подчеркнул, что отстранение на время расследования является цивилизованным и правильным шагом и пообещал доказывать свою позицию в рамках закона.

