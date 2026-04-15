Скандал з дипломом Спартака Субботи: поліція прийняла остаточне рішення - деталі

Правоохоронці остаточно закрили кримінальне провадження щодо блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у використанні підроблених документів про освіту. Рішення ухвалено через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

Спартак Суббота. Фото з відкритих джерел

Як повідомили в поліції Харківської області у відповіді на запит медіа, провадження проти Спартака Суботти закрили відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України за статтею 284. Йдеться про пункт, який передбачає припинення розслідування у разі спливу встановлених законом строків.

Справа Спартака Субботи

Скандал довкола блогера розгорівся після публікацій психолога і гештальт-терапевта Іллі Полудьонного, який поставив під сумнів освіту та професійний бекграунд Субботи. Зокрема, йшлося про відсутність у нього наукового ступеня, попри публічні заяви блогера про його наявність.

Сам Спартак Суббота заперечував звинувачення та заявляв про намір захищати свою репутацію в суді. Після оприлюднення розслідування низка партнерів Субботи припинила співпрацю з ним, зокрема було закрито спільний проєкт "Подкаст-терапія", де співведучим був актор та комік Євген Янович. У 2023 році Міністерство освіти і науки України звернулося до правоохоронців з проханням перевірити можливу підробку документів. Слідство спочатку велося у Києві, але згодом матеріали передали до Харківської області.

Згідно з соцмережами, Суббота виїхав за кордон. Він нібито захистив дисертацію в британському закладі освіти. Однак підтверджень цієї інформації наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Спартак Суббота осоромився через свою проросійську позицію.