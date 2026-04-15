Скандал с дипломом Спартака Субботы: полиция приняла окончательное решение – детали

Правоохранители окончательно закрыли уголовное производство по блоггеру Спартаке Субботе, которого подозревали в использовании поддельных документов об образовании. Решение принято из-за истечении сроков давности привлечения к ответственности.

Как сообщили в полиции Харьковской области в ответе на запрос медиа, производство против Спартака Субботты закрыли в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины по статье 284. Речь идет о пункте, предусматривающем прекращение расследования в случае истечения установленных законом сроков.

Дело Спартака Субботы

Скандал вокруг блоггера разгорелся после публикаций психолога и гештальт-терапевта Ильи Полуденного, который подверг сомнению образование и профессиональный бекграунд Субботы. В частности, речь шла об отсутствии у него научной степени, несмотря на публичные заявления блоггера о его наличии.

Сам Спартак Суббота отрицал обвинения и заявлял о намерении защищать свою репутацию в суде. После обнародования расследования ряд партнеров Субботы прекратил сотрудничество с ним, в частности, был закрыт совместный проект "Подкаст-терапия", где соведущим был актер и комик Евгений Янович. В 2023 году Министерство образования и науки Украины обратилось с просьбой к правоохранителям, чтобы проверить возможный подлог документов. Следствие сначала велось в Киеве, но впоследствии материалы передали в Харьковскую область.

Согласно соцсетям, Суббота уехала за границу. Он якобы защитил диссертацию в британском учебном заведении. Однако подтверждений этой информации пока нет.

