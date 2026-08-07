Скандал в Івано-Франківську: працівники «Нової пошти» шваброю вигнали собаку на екстремальну спеку

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Недилько Ксения
Соціальні мережі сколихнула хвиля обурення через оприлюднений відеозапис з Івано-Франківська. На кадрах видно, як персонал одного з відділень "Нової пошти" за допомогою швабри виштовхує безпритульного собаку з кондиціонованого приміщення на вулицю, де температура повітря сягала аномальних +38°C.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Керівництво логістичного гіганта оперативно відреагувало на суспільний резонанс, назвавши поведінку підлеглих неприпустимою.
У компанії звітували, що миттєво розпочали внутрішню перевірку і розпрощалися з винуватцями інциденту.
Підприємство повністю фінансує медичний огляд, діагностику та подальшу реабілітацію тварини у разі потреби. Окрім цього, для запобігання подібним випадкам у майбутньому, для всього персоналу мережі проведуть додаткові інструктажі щодо гуманного поводження з тваринами.
Зоозахисники нагадують, що під час сильної спеки тварини опиняються у зоні смертельного ризику. Вони закликають громадян бути милосердними: виставляти воду для безпритульних собак та котів, адже тривале перебування на сонці без пиття викликає швидке зневоднення та тепловий удар.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі в АТБ не пускали собаку під час морозу: люди обурені.