Скандал в Івано-Франківську: працівники «Нової пошти» шваброю вигнали собаку на екстремальну спеку

Соціальні мережі сколихнула хвиля обурення через оприлюднений відеозапис з Івано-Франківська. На кадрах видно, як персонал одного з відділень "Нової пошти" за допомогою швабри виштовхує безпритульного собаку з кондиціонованого приміщення на вулицю, де температура повітря сягала аномальних +38°C.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Керівництво логістичного гіганта оперативно відреагувало на суспільний резонанс, назвавши поведінку підлеглих неприпустимою.

"Багато хто з вас знає, що "Нова пошта" — це pet-friendly простір, де взимку пускають тварин грітися, а у відділеннях встановлюють поїлки, — підкреслили в пресслужбі компанії. — Саме тому відео, яке поширилося мережею, стало для нас справжнім шоком. Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до чотирилапих. Те, що відбулося, абсолютно суперечить цінностям нашого бренду".

У компанії звітували, що миттєво розпочали внутрішню перевірку і розпрощалися з винуватцями інциденту.

"Ми завершили внутрішнє розслідування та ухвалили єдине справедливе рішення — компанія повністю припиняє будь-яку співпрацю з цими співробітниками, — заявили в "Новій пошті", додаючи: — Наразі наша команда на місці активно розшукує постраждалого песика. Як тільки ми його знайдемо, одразу заберемо і доправимо до ветеринарної клініки у селі Глеваха".

Підприємство повністю фінансує медичний огляд, діагностику та подальшу реабілітацію тварини у разі потреби. Окрім цього, для запобігання подібним випадкам у майбутньому, для всього персоналу мережі проведуть додаткові інструктажі щодо гуманного поводження з тваринами.

Зоозахисники нагадують, що під час сильної спеки тварини опиняються у зоні смертельного ризику. Вони закликають громадян бути милосердними: виставляти воду для безпритульних собак та котів, адже тривале перебування на сонці без пиття викликає швидке зневоднення та тепловий удар.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі в АТБ не пускали собаку під час морозу: люди обурені.