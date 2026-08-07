Скандал в Ивано-Франковске: работники «Новой почты» шваброй выгнали собаку на экстремальную жару

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Социальные сети всколыхнула волна возмущения из-за обнародованной видеозаписи из Ивано-Франковска. На кадрах видно, как персонал одного из отделений "Новой почты" с помощью швабры выталкивает бездомную собаку из кондиционированного помещения на улицу, где температура воздуха достигала аномальных 38°C.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Руководство логистического гиганта оперативно отреагировало на общественный резонанс, назвав поведение подчиненных недопустимым.
В компании отчитались, что мгновенно приступили к внутренней проверке и распрощались с виновниками инцидента.
Предприятие полностью финансирует медицинский осмотр, диагностику и последующую реабилитацию животного в случае необходимости. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в будущем для всего персонала сети проведут дополнительные инструктажи по гуманному обращению с животными.
Зоозащитники напоминают, что при сильной жаре животные оказываются в зоне смертельного риска. Они призывают граждан быть милосердными: выставлять воду для бездомных собак и кошек, ведь длительное пребывание на солнце без питья вызывает быстрое обезвоживание и тепловой удар.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены .