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Скандал в Ивано-Франковске: работники «Новой почты» шваброй выгнали собаку на экстремальную жару

Выгоняли на 38°C: «Новая почта» отреагировала на резонансное видео издевательства над четырехлапым в отделении

7 августа 2026, 15:10
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Недилько Ксения

Социальные сети всколыхнула волна возмущения из-за обнародованной видеозаписи из Ивано-Франковска. На кадрах видно, как персонал одного из отделений "Новой почты" с помощью швабры выталкивает бездомную собаку из кондиционированного помещения на улицу, где температура воздуха достигала аномальных 38°C.

Скандал в Ивано-Франковске: работники «Новой почты» шваброй выгнали собаку на экстремальную жару

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Руководство логистического гиганта оперативно отреагировало на общественный резонанс, назвав поведение подчиненных недопустимым.

"Многие из вас знают, что "Новая почта" – это pet-friendly пространство, где зимой пускают животных греться, а в отделениях устанавливают поилки, – подчеркнули в пресс-службе компании. — Именно поэтому распространившееся сетью видео стало для нас настоящим шоком. Мы категорически не терпим жестокости или пренебрежительного отношения к четырехлапым. Произошедшее абсолютно противоречит ценностям нашего бренда".

В компании отчитались, что мгновенно приступили к внутренней проверке и распрощались с виновниками инцидента.

"Мы завершили внутреннее расследование и приняли единственное справедливое решение — компания полностью прекращает любое сотрудничество с этими сотрудниками, — заявили в "Новой почте", добавляя: — Сейчас наша команда на месте активно разыскивает пострадавшего песика. Как только мы его найдем, сразу заберем и доставим в ветеринарную клинику в селе Глеваха".

Предприятие полностью финансирует медицинский осмотр, диагностику и последующую реабилитацию животного в случае необходимости. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в будущем для всего персонала сети проведут дополнительные инструктажи по гуманному обращению с животными.

Зоозащитники напоминают, что при сильной жаре животные оказываются в зоне смертельного риска. Они призывают граждан быть милосердными: выставлять воду для бездомных собак и кошек, ведь длительное пребывание на солнце без питья вызывает быстрое обезвоживание и тепловой удар.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре в АТБ не пускали собаку во время мороза: люди возмущены .



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