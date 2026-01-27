Скандал в Чехії: через що посварилися президент та глава МЗС

У Чеській Республіці спалахнув серйозний політичний скандал між президентом Петром Павлом та міністром закордонних справ Петром Мацінка. Причиною конфлікту стала гостра суперечка навколо кадрового призначення в уряді.

Сварка президента Чехії з головою МЗС

За інформацією місцевих медіа, розбіжності виникли через відмову президента погодити кандидатуру Філіпа Турека на посаду міністра навколишнього середовища. Павел вважає це призначення неприйнятним, зважаючи на репутацію Турека та його участь у низці публічних скандалів.

Ситуація загострилася після того, як Мацінка, за словами президента, почав тиснути на його оточення. Павел публічно заявив, що розцінює дії глави МЗС як шантаж, стверджуючи, що той погрожував раднику президента через небажання глави держави затвердити суперечливу кандидатуру.

Конфлікт вийшов за межі закритих перемовин і набув публічного характеру, що стало нетиповим для чеської політичної культури, де подібні питання зазвичай вирішуються кулуарно. Політичні оглядачі зазначають, що скандал може свідчити про глибші розбіжності всередині владної верхівки та загострення боротьби за вплив на формування уряду.

Наразі жодна зі сторін не повідомляла про готовність до компромісу, а ситуація продовжує розвиватися, привертаючи увагу як чеського суспільства, так і міжнародних партнерів країни.

